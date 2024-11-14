Borsa İstanbul’da 14 Kasım’da Zirveye Çıkan Hisseler: Tekstil ve Enerji Şirketleri Yatırımcılara Kazandırdı!
Borsa İstanbul’da 14 Kasım’da Zirveye Çıkan Hisseler: Tekstil ve Enerji Şirketleri Yatırımcılara Kazandırdı!
14 Kasım itibarıyla Borsa İstanbul’da yatırımcıların gözdesi olan hisseler yeni rekorlara imza atarken, özellikle tekstil, enerji, gayrimenkul ve teknoloji sektörleri dikkat çekti. İşte günün en çok yükselen hisseleri ve sektörlerin detayları:
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1. Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN)
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2. DO & CO Aktiengesellschaft (DOCO)
3. Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO)
4. Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK)
5. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS)
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