Borsa İstanbul’da 14 Kasım’da Zirveye Çıkan Hisseler: Tekstil ve Enerji Şirketleri Yatırımcılara Kazandırdı!

Gayrimenkul sektöründeki artışlardan yararlanan Şeker Gayrimenkul, %7,51 değer kazanarak 4,44 TL'ye yükseldi. Şirket, özellikle gayrimenkul projelerine yatırım yapanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Şirketin değer aralığı, son bir yıl içinde 3,90 - 8,64 TL arasında değişiklik göstermiş durumda, bu da yatırımcılar için dikkat çekici bir volatilite sağlıyor.