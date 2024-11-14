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Borsa İstanbul’da 14 Kasım’da Zirveye Çıkan Hisseler: Tekstil ve Enerji Şirketleri Yatırımcılara Kazandırdı!

etiket Borsa İstanbul’da 14 Kasım’da Zirveye Çıkan Hisseler: Tekstil ve Enerji Şirketleri Yatırımcılara Kazandırdı!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
14.11.2024 - 18:16

14 Kasım itibarıyla Borsa İstanbul’da yatırımcıların gözdesi olan hisseler yeni rekorlara imza atarken, özellikle tekstil, enerji, gayrimenkul ve teknoloji sektörleri dikkat çekti. İşte günün en çok yükselen hisseleri ve sektörlerin detayları:

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1. Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN)

1. Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN)

Tekstil sektöründe %9,98’lik bir artışla 6,28 TL’ye yükselen Birlik Mensucat, bugün borsanın yıldızı oldu. Bu hareketlilik, sektördeki canlanmanın sinyallerini veriyor.

2. DO & CO Aktiengesellschaft (DOCO)

2. DO & CO Aktiengesellschaft (DOCO)

Lüks catering ve gıda sektörünün gözde ismi DO & CO, %9,96 oranında artışla 5.630,00 TL’ye ulaşarak yatırımcılarını sevindirdi. Bu yükseliş, sektördeki güçlü performansın bir göstergesi.

3. Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO)

3. Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO)

%9,95 oranındaki artışla 20,34 TL seviyesine ulaşan Vakıf Menkul Kıymet, yatırım ortaklıkları arasında yükselişe geçen bir diğer hisse oldu.

4. Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK)

4. Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK)

%9,95 oranında yükselişle 31,16 TL’ye ulaşan Karsu Tekstil, tekstil sektöründeki ivmenin sürdüğünü gösteriyor.

5. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS)

5. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS)

Taşımacılık ve lojistik alanında %9,34 artış gösteren Reysaş, 17,09 TL’ye çıktı. Artan lojistik talebi, bu hissedeki yükselişi destekliyor.

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6. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)

6. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)

Gıda sektöründe öne çıkan Merko Gıda, %9,57 artışla 17,64 TL’ye ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

7. Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)

7. Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)

Enerji sektöründe öne çıkan Işıklar Enerji, bugün %8,07’lik bir artışla 8,70 TL seviyesine ulaşmış durumda. Bu yükseliş, şirketin enerji alanındaki yatırımlarının güven sağladığını gösteriyor.

8. Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SEGYO)

8. Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SEGYO)

Gayrimenkul sektöründeki artışlardan yararlanan Şeker Gayrimenkul, %7,51 değer kazanarak 4,44 TL'ye yükseldi. Şirket, özellikle gayrimenkul projelerine yatırım yapanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Şirketin değer aralığı, son bir yıl içinde 3,90 - 8,64 TL arasında değişiklik göstermiş durumda, bu da yatırımcılar için dikkat çekici bir volatilite sağlıyor.

9. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN)

9. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN)

Girişim Elektrik, %7,81’lik bir değer artışıyla 48,84 TL'ye yükseldi. Elektrik ve enerji sektöründe faaliyet gösteren bu şirketin büyüme eğilimi, enerji altyapısı yatırımlarından ve elektrik taahhüt projelerinden kaynaklanıyor.

10. ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP)

10. ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP)

Dijitalleşmenin getirdiği avantajları en iyi şekilde kullanan ATP Yazılım, %7,38 oranında artarak 104,80 TL'ye ulaştı. Yazılım sektörü, dijital dönüşüm sürecinin devam etmesiyle birlikte yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

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