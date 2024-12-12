Borsa İstanbul’da 12 Aralık Heyecanı: Gayrimenkul ve Gıda Sektörlerinde Büyük Yükseliş!
Borsa İstanbul’da 12 Aralık Heyecanı: Gayrimenkul ve Gıda Sektörlerinde Büyük Yükseliş!
Borsa İstanbul, 12 Aralık’ta farklı sektörlerde dikkat çeken yükselişlere sahne oldu. Yatırımcıların yakından takip ettiği hisse senetleri, güçlü performanslarla öne çıktı. İşte günün kazandıran hisseleri ve sektör detayları:
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1. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)
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2. QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFK)
3. Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT)
4. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL)
5. Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME)
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6. Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA)
7. Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT)
8. Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK)
9. Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM)
10. Birikim Varlık Yönetimi (BRKVY)
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