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Borsa İstanbul’da 12 Aralık Heyecanı: Gayrimenkul ve Gıda Sektörlerinde Büyük Yükseliş!

etiket Borsa İstanbul’da 12 Aralık Heyecanı: Gayrimenkul ve Gıda Sektörlerinde Büyük Yükseliş!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 18:16

Borsa İstanbul, 12 Aralık’ta farklı sektörlerde dikkat çeken yükselişlere sahne oldu. Yatırımcıların yakından takip ettiği hisse senetleri, güçlü performanslarla öne çıktı. İşte günün kazandıran hisseleri ve sektör detayları:

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1. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)

1. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)

Fiyat: 1,54 TL

Artış Oranı: %10,00

Gayrimenkul sektörünün öne çıkan temsilcisi PEKGY, günün en yüksek artış oranlarından birine ulaştı.

2. QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFK)

2. QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFK)

Fiyat: 52,25 TL

Artış Oranı: %10,00

Şirket, leasing sektöründe lider pozisyonunu sürdürerek yatırımcı güvenini sağlamlaştırıyor​

3. Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT)

3. Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT)

Fiyat: 1.045,00 TL

Artış Oranı: %10,00

Gıda sektörünün liderlerinden KENT, istikrarlı büyümesiyle dikkat çekiyor.

4. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL)

4. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL)

Fiyat: 15,31 TL

Artış Oranı: %9,99

Çeşitli yatırım alanlarında faaliyet gösteren DERHL, güçlü yükselişini sürdürdü. Şirketin son yatırımları, hisse değerini artırmaya devam ediyor​

5. Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME)

5. Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME)

Fiyat: 88,60 TL

Artış Oranı: %9,99

Tekstil sektörünün başarılı temsilcisi SONME, dikkat çeken bir performans sergiledi.

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6. Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA)

6. Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA)

Fiyat: 7,94 TL

Artış Oranı: %9,97

Kağıt sektöründe faaliyet gösteren ALKA, yatırımcıların gözdesi oldu.

7. Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT)

7. Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT)

Fiyat: 15,37 TL

Artış Oranı: %9,47

Turizm sektöründeki bu hisse, pozitif hareketliliğiyle öne çıktı.

8. Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK)

8. Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK)

Fiyat: 35,06 TL

Artış Oranı: %9,15

Tekstil sektörünün bir diğer başarılı temsilcisi KRTEK, yatırımcılarına kazandırmaya devam etti.

9. Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM)

9. Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM)

Fiyat: 18,91 TL

Artış Oranı: %9,31

Kimya sektöründeki güçlü temsilci, yükselişini sürdürüyor.

10. Birikim Varlık Yönetimi (BRKVY)

10. Birikim Varlık Yönetimi (BRKVY)

Fiyat: 56,50 TL

Artış Oranı: %7,41

Finansal varlık yönetimi sektöründeki başarılı operasyonlarıyla BRKVY, günün kazandıran hisseleri arasında yer aldı.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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