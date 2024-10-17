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Borsa Heyecanı Devam Ediyor: 17 Ekim'de Yatırımcılarını Sevindiren En Yüksek Performanslı 12 Hisse!

etiket Borsa Heyecanı Devam Ediyor: 17 Ekim'de Yatırımcılarını Sevindiren En Yüksek Performanslı 12 Hisse!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 18:25

Borsada hareketlilik hız kesmeden devam ediyor! 17 Ekim günü, bazı hisseler adeta zirveye oynadı ve yatırımcıların gözdesi haline geldi. İşte yüzde 10’a varan artışlarla dikkat çeken şirketler!

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1. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)

1. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)

Sanayi sektörü yine coştu! Bayrak Ebt Taban, son günlerde borsada dikkat çeken hisselerden biri oldu. Gün içinde 16,7 TL’den işlem gören hisse, %10 yükselişle kapanışı 18,37 TL’den yaptı​.

2. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA)

2. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA)

Enerji sektörü her zaman ilgi çekici! Yayla Enerji hisseleri de %10 değer kazanarak 14,08 TL seviyesine çıktı. Gözler bu hissede!

3. İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM)

3. İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM)

İnşaat sektörü yine sahnede! İntema hisseleri tam tamına %10 artışla 228,80 TL'ye fırladı. Yatırım yapanlar şimdi kârları topluyor.

4. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE)

4. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE)

Un ve gıda sektöründe büyük bir ivme! Söke Değirmencilik hisseleri %10 artışla 13,97 TL seviyesine ulaştı. Ekmek kapısı yatırımcılara bu kez ciddi kazançlar getirdi!

5. Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISBTR)

5. Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISBTR)

Bankacılık devlerinden biri olan Türkiye İş Bankası'nın hisseleri, %10 artarak tam 550.000 TL değer kazandı. Bankacılık sektöründe güven arayanlar için doğru adres!

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6. Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT)

6. Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT)

Turizm sektöründe de yükseliş var! Merit Turizm hisseleri %10 artışla 174,90 TL seviyesine çıktı. Tatil planlarını yaparken yatırım yapmayı da unutmayanlar için güzel bir fırsat!

7. Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG)

7. Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG)

Gayrimenkul sektörünün güçlü ismi Türker Proje, %9,98 artışla 465,50 TL seviyesine yükseldi. Geleceğe yatırım yapmak isteyenler için bir başka seçenek!

8. Durukan Şekerleme Sanayi (DURKN)

8. Durukan Şekerleme Sanayi (DURKN)

Tatlı bir yatırım mı arıyorsunuz? Durukan Şekerleme hisseleri %9,98 artarak 13,88 TL oldu. Hem tatlı hem kazançlı bir hisse!

9. Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL)

9. Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL)

Boya sektörünün güçlü ismi Marshall, %9,97 artışla 1.798,00 TL seviyesine ulaştı. Renkli kazançlar yatırımcıları bekliyor!

10. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)

10. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)

Gıda sektöründe yükselen diğer bir isim Ulusoy Un, %9,97 değer kazanarak 6,51 TL seviyesine çıktı. Gıda yatırımlarına ilgi duyanlar için dikkat çekici bir hisse!

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11. Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI)

11. Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI)

Isıtma ve yalıtım sektöründe devrim! Dinamik Isı hisseleri %9,97 artarak 18,31 TL oldu. Yatırımcılar bu hisseyi yakından takip ediyor, daha neler göreceğiz?

12. Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. (MAALT)

12. Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. (MAALT)

Tatil cenneti Marmaris’in hisseleri de uçuşta! MAALT, %9,96 artışla 888,50 TL’ye çıktı. Turizm sektörü deyince zaten yatırımcılar hiç boş durmaz!

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