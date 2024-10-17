Borsa Heyecanı Devam Ediyor: 17 Ekim'de Yatırımcılarını Sevindiren En Yüksek Performanslı 12 Hisse!
Borsa Heyecanı Devam Ediyor: 17 Ekim'de Yatırımcılarını Sevindiren En Yüksek Performanslı 12 Hisse!
Borsada hareketlilik hız kesmeden devam ediyor! 17 Ekim günü, bazı hisseler adeta zirveye oynadı ve yatırımcıların gözdesi haline geldi. İşte yüzde 10’a varan artışlarla dikkat çeken şirketler!
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1. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)
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2. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA)
3. İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM)
4. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE)
5. Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISBTR)
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6. Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT)
7. Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG)
8. Durukan Şekerleme Sanayi (DURKN)
9. Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL)
10. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)
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