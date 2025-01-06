Borsa Haftaya Hızlı Başladı! İşte 6 Ocak Pazartesi’nin Yıldız Hisseleri
Borsa Haftaya Hızlı Başladı! İşte 6 Ocak Pazartesi’nin Yıldız Hisseleri
Yeni haftanın ilk günü borsada hareketli geçti! Yatırımcılar 6 Ocak Pazartesi sabahına kazandıran hisselerle başladı. Gıda, enerji, sağlık ve daha birçok sektörden yıldız hisseler, yatırımcıların yüzünü güldürdü. İşte haftanın ilk gününde borsayı coşturan hisseler! 👇
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1. VANET Gıda (VANGD)
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2. Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM)
3. Akenerji (AKENR)
4. RTA Laboratuvarları (RTALB)
5. Inveo Yatırım Holding (INVEO)
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6. Anatolia Tani ve Biyoteknoloji (ANGEN)
7. Uşak Seramik (USAK)
8. Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN)
9. Adese Gayrimenkul (ADESE)
10. Denge Yatırım Holding (DENGE)
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