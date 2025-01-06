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Borsa Haftaya Hızlı Başladı! İşte 6 Ocak Pazartesi’nin Yıldız Hisseleri

etiket Borsa Haftaya Hızlı Başladı! İşte 6 Ocak Pazartesi’nin Yıldız Hisseleri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 18:17

Yeni haftanın ilk günü borsada hareketli geçti! Yatırımcılar 6 Ocak Pazartesi sabahına kazandıran hisselerle başladı. Gıda, enerji, sağlık ve daha birçok sektörden yıldız hisseler, yatırımcıların yüzünü güldürdü. İşte haftanın ilk gününde borsayı coşturan hisseler! 👇

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1. VANET Gıda (VANGD)

1. VANET Gıda (VANGD)

📈 Fiyat: 22,66 TL

🧗 Değişim: %10,00

Bugün borsa adeta yemek tarifleriyle şenlendi! VANET Gıda, yatırımcılarını %10’luk yükselişiyle mest etti. 🍗💰

2. Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM)

2. Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM)

📈 Fiyat: 117,70 TL

🧗 Değişim: %10,00

Sağlık sektörü yine zirvede! Onkoloji alanında yenilikçi çalışmalarıyla tanınan ONCSM, yatırımcıların güvenini kazandı. 🩺🌟

3. Akenerji (AKENR)

3. Akenerji (AKENR)

📈 Fiyat: 13,86 TL

🧗 Değişim: %10,00

Enerji sektörü bugün borsada şov yaptı! Akenerji, %10’luk yükselişiyle dikkat çekti. Yenilenebilir enerji projeleriyle göz dolduruyor! ⚡

4. RTA Laboratuvarları (RTALB)

4. RTA Laboratuvarları (RTALB)

📈 Fiyat: 15,99 TL

🧗 Değişim: %9,97

Laboratuvar dünyasında yenilikçi isim RTA, bugün yatırımcılarını sevindirdi. Sağlık ve teknoloji birleşince kazanç kaçınılmaz! 🧪💸

5. Inveo Yatırım Holding (INVEO)

5. Inveo Yatırım Holding (INVEO)

📈 Fiyat: 8,28 TL

🧗 Değişim: %9,96

Finans sektöründe bir yıldız daha! Inveo Yatırım Holding, yatırımcısına güven veriyor. 💼📊

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6. Anatolia Tani ve Biyoteknoloji (ANGEN)

6. Anatolia Tani ve Biyoteknoloji (ANGEN)

📈 Fiyat: 13,73 TL

🧗 Değişim: %9,93

Biyoteknoloji alanında öncü şirketlerden Anatolia Tani, bugün borsa tablosunda fark yarattı. Gelecek burada! 🌿🔬

7. Uşak Seramik (USAK)

7. Uşak Seramik (USAK)

📈 Fiyat: 15,16 TL

🧗 Değişim: %9,93

İnşaat sektörüne yön veren Uşak Seramik, yatırımcılarını mutlu eden bir diğer isim oldu. Seramikle kazanç inşa ediliyor! 🏺

8. Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN)

8. Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN)

📈 Fiyat: 2,14 TL

🧗 Değişim: %9,74

Finansal kiralama sektöründe lider isimlerden Vakıf Finans, bugünün kazananları arasında!

9. Adese Gayrimenkul (ADESE)

9. Adese Gayrimenkul (ADESE)

📈 Fiyat: 2,49 TL

🧗 Değişim: %9,69

Gayrimenkul sektöründe Adese, borsada dikkat çeken bir performans sergiledi. Ev değil, kazanç arayanlar için! 🏠

10. Denge Yatırım Holding (DENGE)

10. Denge Yatırım Holding (DENGE)

📈 Fiyat: 3,91 TL

🧗 Değişim: %9,22

Haftanın ilk gününde dengeler değişti! Denge Yatırım Holding, yatırımcılarına güzel bir başlangıç sundu. ⚖️

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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