Borsa Düşüyor, Altın Zirveye Oynuyor: 16 Eylül'de Piyasada Neler Oluyor?

Haftanın ilk günü piyasalarda büyük bir dalgalanma yaşanıyor! Borsa İstanbul’da düşüşler görülürken, döviz kurları hareketli, altın fiyatları ise yükselişe devam ediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, özellikle de ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararları, yatırımcıları tedirgin ediyor.

Peki, piyasadaki bu dalgalanmanın ardında ne var? Gelin, 16 Eylül itibarıyla piyasalarda neler olduğuna yakından bakalım!