Borsa Düşüyor, Altın Zirveye Oynuyor: 16 Eylül'de Piyasada Neler Oluyor?
Borsa Düşüyor, Altın Zirveye Oynuyor: 16 Eylül'de Piyasada Neler Oluyor?
Haftanın ilk günü piyasalarda büyük bir dalgalanma yaşanıyor! Borsa İstanbul’da düşüşler görülürken, döviz kurları hareketli, altın fiyatları ise yükselişe devam ediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, özellikle de ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararları, yatırımcıları tedirgin ediyor.
Peki, piyasadaki bu dalgalanmanın ardında ne var? Gelin, 16 Eylül itibarıyla piyasalarda neler olduğuna yakından bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Piyasalar yeni haftaya dalgalı bir seyirle başladı. Borsa İstanbul, 16 Eylül itibarıyla önemli kayıplar yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın