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Borsa Düşüyor, Altın Zirveye Oynuyor: 16 Eylül'de Piyasada Neler Oluyor?

etiket Borsa Düşüyor, Altın Zirveye Oynuyor: 16 Eylül'de Piyasada Neler Oluyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 20:32

Haftanın ilk günü piyasalarda büyük bir dalgalanma yaşanıyor! Borsa İstanbul’da  düşüşler görülürken, döviz kurları hareketli, altın fiyatları ise yükselişe devam ediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, özellikle de ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararları, yatırımcıları tedirgin ediyor.

Peki, piyasadaki bu dalgalanmanın ardında ne var? Gelin, 16 Eylül itibarıyla piyasalarda neler olduğuna yakından bakalım!

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Piyasalar yeni haftaya dalgalı bir seyirle başladı. Borsa İstanbul, 16 Eylül itibarıyla önemli kayıplar yaşadı.

Piyasalar yeni haftaya dalgalı bir seyirle başladı. Borsa İstanbul, 16 Eylül itibarıyla önemli kayıplar yaşadı.

BIST 100 endeksi %0,88'lik düşüşle 9.599,92 puana gerilerken, BIST 30 endeksi de %0,96 değer kaybederek 10.557,63 puana düştü.

Döviz tarafında, özellikle dolar ve euro cephesinde hareketlilik dikkat çekiyor.

Döviz tarafında, özellikle dolar ve euro cephesinde hareketlilik dikkat çekiyor.

Dolar/TL kuru %0,23’lük artışla 33,99 seviyesine ulaşırken, Euro/TL kuru ise %0,66 oranında yükselerek 37,83 seviyesine çıktı.

Euro/Dolar paritesi de %0,41 artışla 1,1120 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/Dolar paritesi de %0,41 artışla 1,1120 seviyesinde işlem görüyor.

Euro’daki bu yükselişin arkasında, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası yatırımcıların Euro'ya olan ilgisinin artması yatıyor. Bu hafta gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde, döviz kurlarında dalgalanmanın süreceği öngörülüyor.

Altın piyasasında da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Ons altın, %0,09 değer kazanarak 2.579,98 dolar seviyesine yükseldi.

Altın piyasasında da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Ons altın, %0,09 değer kazanarak 2.579,98 dolar seviyesine yükseldi.

Yurt içinde ise gram altın, 2.819,32 lira seviyesinde işlem görerek değer kazanmaya devam etti. Çeyrek altın fiyatı ise 4.610,00 lira oldu.

Bu hafta piyasaların odak noktası, Fed toplantısı olacak.

Bu hafta piyasaların odak noktası, Fed toplantısı olacak.

Faiz artışlarına ara verilmesi ya da yeni bir artış kararı, küresel piyasalar üzerinde belirleyici olacak.

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