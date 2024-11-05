Borsa Düşüyor, Altın Yükseliyor: 5 Kasım Ekonomik Gündeminde Neler Oluyor?
Borsa Düşüyor, Altın Yükseliyor: 5 Kasım Ekonomik Gündeminde Neler Oluyor?
Bugün, 5 Kasım, ekonomik gelişmeler yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Piyasaların dalgalı seyri, dövizdeki hareketlilik ve altın fiyatlarındaki değişiklikler merakla izleniyor. İşte bugünün en güncel ekonomik haberleri:
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BIST 100 endeksi, bugünü 8.617,52 puan seviyesinde, yüzde 0,54’lük bir düşüşle sürdürüyor.
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Bugünkü işlemlerde bankacılık endeksi yüzde 0,78 oranında artış göstererek toparlanma sinyalleri verirken, holding endeksi de yüzde 0,53’lük kazançla pozitif yönde ilerliyor.
Döviz kurları, piyasa hareketliliğinin önemli göstergeleri arasında yer alıyor.
Euro/TL ise 37,4574 seviyesine yükselerek yüzde 0,15’lik bir artış kaydetti.
Altın piyasaları, hem ulusal hem de uluslararası yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor.
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