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Borsa Düşüyor, Altın Yükseliyor: 5 Kasım Ekonomik Gündeminde Neler Oluyor?

etiket Borsa Düşüyor, Altın Yükseliyor: 5 Kasım Ekonomik Gündeminde Neler Oluyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 18:54

Bugün, 5 Kasım, ekonomik gelişmeler yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Piyasaların dalgalı seyri, dövizdeki hareketlilik ve altın fiyatlarındaki değişiklikler merakla izleniyor. İşte bugünün en güncel ekonomik haberleri:

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BIST 100 endeksi, bugünü 8.617,52 puan seviyesinde, yüzde 0,54’lük bir düşüşle sürdürüyor.

BIST 100 endeksi, bugünü 8.617,52 puan seviyesinde, yüzde 0,54’lük bir düşüşle sürdürüyor.

Dünkü seanslarda satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kaybıyla 8.663,88 puandan tamamladı.

Bugünkü işlemlerde bankacılık endeksi yüzde 0,78 oranında artış göstererek toparlanma sinyalleri verirken, holding endeksi de yüzde 0,53’lük kazançla pozitif yönde ilerliyor.

Bugünkü işlemlerde bankacılık endeksi yüzde 0,78 oranında artış göstererek toparlanma sinyalleri verirken, holding endeksi de yüzde 0,53’lük kazançla pozitif yönde ilerliyor.

Sektörler arasında ise ulaştırma sektörü yüzde 1,18 ile günün en çok kazandıranı olurken, menkul kıymetler yatırım ortaklığı yüzde 0,30’luk düşüşle günün en fazla kaybedeni oldu.

Döviz kurları, piyasa hareketliliğinin önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

Döviz kurları, piyasa hareketliliğinin önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

Dolar/TL  kuru, 34,3387 seviyesinde işlem görüyor ve yüzde -0,02 oranında hafif bir düşüş gösteriyor.

Euro/TL ise 37,4574 seviyesine yükselerek yüzde 0,15’lik bir artış kaydetti.

Euro/TL ise 37,4574 seviyesine yükselerek yüzde 0,15’lik bir artış kaydetti.

Öte yandan, Euro/Dolar paritesi 1,0896 seviyesinde işlem görerek yüzde 0,17’lik bir artışla dikkat çekiyor.

Altın piyasaları, hem ulusal hem de uluslararası yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Altın piyasaları, hem ulusal hem de uluslararası yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 2.740,21 dolara çıkarak yüzde 0,13 oranında artış gösterdi.

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Yurt içinde ise çeyrek altın alış fiyatı 5.055 TL, satış fiyatı 5.105 TL seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içinde ise çeyrek altın alış fiyatı 5.055 TL, satış fiyatı 5.105 TL seviyesinde işlem görüyor.

Tam altın alış fiyatı 20.159 TL, satış fiyatı ise 20.337 TL olarak kaydedildi.

Enerji piyasalarında da hareketlilik sürüyor.

Enerji piyasalarında da hareketlilik sürüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 75,60 dolara yükselerek yüzde 0,69’luk bir artış gösterdi. Petrol fiyatlarındaki bu değişim, global ekonomik veriler ve arz-talep dengesindeki değişiklikler doğrultusunda şekilleniyor.

Dünya genelinde, ABD'deki başkanlık seçimleri piyasaları etkiliyor.

Dünya genelinde, ABD'deki başkanlık seçimleri piyasaları etkiliyor.

Kamala Harris ve Donald Trump arasında geçen çekişmeli yarış, piyasa beklentilerini belirsiz hale getiriyor ve küresel borsalarda karışık hareketlere neden oluyor.

Merkez Bankası'nın politika faizini %45'e çıkararak sıkı para politikasını sürdürmesi, enflasyonla mücadeledeki kararlılığını ortaya koyuyor.

Merkez Bankası'nın politika faizini %45'e çıkararak sıkı para politikasını sürdürmesi, enflasyonla mücadeledeki kararlılığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, Türkiye’nin dış borç ödemeleri 200 milyar dolar gibi yüksek bir seviyeye ulaşırken, cari açık 35 milyar dolar olarak öngörülüyor.

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