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Borsa, Altın ve Doların Bugünkü Durumu: 25 Temmuz'da Ekonomi Dünyasında Neler Oldu?

etiket Borsa, Altın ve Doların Bugünkü Durumu: 25 Temmuz'da Ekonomi Dünyasında Neler Oldu?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 18:28

25 Temmuz 2024 tarihinde piyasalar, çeşitli değişimlerle hareketli bir gün geçirdi. Altın fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekerken, doların düşüş trendi sürdü. Borsa İstanbul'da ise dalgalı bir seyir izlendi. Yatırımcılar, ekonomik göstergeleri ve finansal gelişmeleri mercek altına alarak, gün boyunca piyasaları sıkı bir şekilde izledi. 

İşte, günün piyasa hareketlerinin ayrıntılı bir özeti.

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Altın yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

Altın yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

Altın fiyatları, ABD'deki ekonomik veriler öncesinde kâr realizasyonuna gidilmesiyle birlikte düştü. Spot piyasada ons altın %1.08 gerileyerek 2,372.21 dolardan işlem gördü. Gram altın 2,520 TL'den, çeyrek altın ise 4,272 TL'den satıldı. Cumhuriyet altını 17,401 TL, yarım altın 8,546 TL, tam altın ise 17,092 TL olarak kaydedildi​

Dolar/TL kuru, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen hafif bir düşüş gösterdi.

Dolar/TL kuru, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen hafif bir düşüş gösterdi.

Dolar, %0.02 düşüşle 33,06 TL seviyesinden işlem gördü. Euro/TL kuru ise %0.25 artışla 36,35 TL seviyesine yükseldi. Doların düşüşünde, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikaları ve global ekonomik gelişmelerin etkisi büyük oldu.

Bugün BIST 100 endeksi, piyasalardaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Endeks, %0.67 oranında değer kaybederek 10.857,24 puan seviyesinde işlem gördü. Özellikle bankacılık ve sanayi sektörlerindeki hisse senetlerinde yaşanan satışlar, endeksin gerilemesinde önemli rol oynadı.

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