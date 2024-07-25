Borsa, Altın ve Doların Bugünkü Durumu: 25 Temmuz'da Ekonomi Dünyasında Neler Oldu?
Borsa, Altın ve Doların Bugünkü Durumu: 25 Temmuz'da Ekonomi Dünyasında Neler Oldu?
25 Temmuz 2024 tarihinde piyasalar, çeşitli değişimlerle hareketli bir gün geçirdi. Altın fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekerken, doların düşüş trendi sürdü. Borsa İstanbul'da ise dalgalı bir seyir izlendi. Yatırımcılar, ekonomik göstergeleri ve finansal gelişmeleri mercek altına alarak, gün boyunca piyasaları sıkı bir şekilde izledi.
İşte, günün piyasa hareketlerinin ayrıntılı bir özeti.
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Altın yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.
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