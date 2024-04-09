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Borçlarını Nasıl Kapatacağını Söylüyoruz!

etiket Borçlarını Nasıl Kapatacağını Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 17:02

Bu testte finansal durumunu değerlendirerek, borçlarını azaltman veya tamamen kapatman için sana rehberlik edeceğiz.

Hazırsan başlayalım👇

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1. İlk sorumuz, toplam borç miktarın ne kadar?

2. Daha önce hiç borcu borç ile kapattığın oldu mu?

3. Kredi kartını kullanırken aşağıdakilerden hangisi sensin?

4. Bir şey satın alırken ilk nesine bakarsın?

5. Söyle bakalım, çok beğendiğin bir mont bir aylık maaşın kadar olsa, çok beğendiğin için onu alır mısın?

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6. Peki, evinin hangi manzaraya sahip olmasını isterdin?

7. İhtiyacın olmayan bir şey için kredi çeker misin ?

8. Son olarak, gün içerisinde canın sıkıldığında online alışveriş sitelerini ziyaret ediyor musun?

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Gelir ve giderlerini dengede tut!

Borçlarını yönetme konusunda pek başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Her maaş aldığında elinde hiçbir şey kalmıyor ve ayın sonunu getirmek için endişe duyuyorsun. Bir kere ipin ucu kaçtı mı, bir daha toparlamak da zor oluyor. Seni de anlıyoruz, ancak kararlı olup borç yönetimini öğrenmeye başlaman gerek. Disiplin ve sabır, borç ödemek için önemli faktörlerdir. Gelir ve giderlerini dengede tutarak borçlarını kontrol altına alabilir, sıkı bir ödeme planı oluşturarak borçlarını azaltabilirsin.

Kemer sıkmalısın!

Evdeki hesap artık her zaman çarşıya uymalı. Bütçeni bilip harcamalarını her zaman ona göre yapmalısın. İhtiyacın olmayan, gereksiz şeyler için finansal kaynak ayırmamalısın. Biraz kemer sıkma prensibiyle yaşaman gerek. Kendini alışveriş konusunda kontrol altına almalısın. Çünkü ancak bu şekilde var olan borçlarını ödeyebilirsin.

Gelirini artırmayı denemelisin!

Borçlarını ödemek için gelirini artırmayı düşünebilirsin. Ek gelir kaynakları bulmak veya mevcut gelirinizi artırmak için küçük yatırımlar yapabilirsin. Ayrıca, harcamalarını gözden geçirerek tasarruf edebileceğin alanları belirleyip bütçeni daha etkin bir şekilde yönetmelisin. Bu sayede elde ettiğin ek geliri borçlarını ödemek için kullanabilirsin.

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