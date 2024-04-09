Borçlarını Nasıl Kapatacağını Söylüyoruz!

Borçlarını yönetme konusunda pek başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Her maaş aldığında elinde hiçbir şey kalmıyor ve ayın sonunu getirmek için endişe duyuyorsun. Bir kere ipin ucu kaçtı mı, bir daha toparlamak da zor oluyor. Seni de anlıyoruz, ancak kararlı olup borç yönetimini öğrenmeye başlaman gerek. Disiplin ve sabır, borç ödemek için önemli faktörlerdir. Gelir ve giderlerini dengede tutarak borçlarını kontrol altına alabilir, sıkı bir ödeme planı oluşturarak borçlarını azaltabilirsin.