Borçlarını Nasıl Kapatacağını Söylüyoruz!
Borçlarını Nasıl Kapatacağını Söylüyoruz!
Bu testte finansal durumunu değerlendirerek, borçlarını azaltman veya tamamen kapatman için sana rehberlik edeceğiz.
Hazırsan başlayalım👇
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1. İlk sorumuz, toplam borç miktarın ne kadar?
2. Daha önce hiç borcu borç ile kapattığın oldu mu?
3. Kredi kartını kullanırken aşağıdakilerden hangisi sensin?
4. Bir şey satın alırken ilk nesine bakarsın?
5. Söyle bakalım, çok beğendiğin bir mont bir aylık maaşın kadar olsa, çok beğendiğin için onu alır mısın?
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6. Peki, evinin hangi manzaraya sahip olmasını isterdin?
7. İhtiyacın olmayan bir şey için kredi çeker misin ?
8. Son olarak, gün içerisinde canın sıkıldığında online alışveriş sitelerini ziyaret ediyor musun?
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