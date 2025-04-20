Borç Sarmalı Nasıl Kırılır? Yüksek Borç İçinde Ekonomik Özgürlüğe Ulaşmanın Yolları
Borç… Hepimizin hayatında en az bir kez başrol oynayan kurtulmak için türlü yollar denediğimiz o sevilmeyen misafir! Önce 'Sadece bir taksit!' diyerek başlıyorsun sonra bir bakmışsın hesaplar sürekli alarm veriyor. Maaş yatar yatmaz eriyip gidiyor, kredi kartı ekstresi bir korku filmine dönüşüyor. Ama üzülme bu senaryoyu değiştirmek mümkün! Birkaç akıllı stratejiyle borç sarmalından sıyrılıp cüzdanına nefes aldırabilirsin. İşte seni borçlardan kurtaracak etkili yollar.
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İlk olarak borçlarını gözden geçir ve durum tespiti yap.
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Gelir ve giderlerini net bir şekilde belirle.
Borç ödemelerin için sana uygun olan stratejileri belirle.
Düşük bütçeli yatırım araçlarını değerlendirin.
Ekstra gelir kaynağı yaratabileceğiniz alanları değerlendirin.
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Zamanında ödeme yaparak ek faizlerden kaçının.
Aldığınız kararları uygulama noktasında sabırlı olun.
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