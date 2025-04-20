Borç Sarmalı Nasıl Kırılır? Yüksek Borç İçinde Ekonomik Özgürlüğe Ulaşmanın Yolları

Paranın nereye gittiğini bilmiyorsan borçtan kurtulmak tam anlamıyla bir hayal olur! Ayda ne kadar kazanıyorsun ve bu paranın ne kadarı kira, fatura, mutfak harcamaları gibi zorunlu giderlere gidiyor? Tüm bunları not al ve gereksiz harcamaları tespit et. Çünkü farkında olmadan seni borç batağına çeken alışkanlıklar olabilir. Düzenli olarak gelir ve giderlerini bu şekilde kontrol etmek paranı daha bilinçli kullanmaya teşvik edecek.