Bodrum'da Sondaj Kazısı Sırasında Lahit Mezar Bulundu
Bodrum'da Sondaj Kazısı Sırasında Lahit Mezar Bulundu
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Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'un Peksimet Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında, antik Myndos Kenti'ne ait olduğu düşünülen bir lahit ve kapağı keşfedildi.
İnşaatın temel kazıları öncesi gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sırasında işçiler tarafından bulunan lahit mezar, yarısına kadar su ve kemiklerle doluydu.
Bodrum'un Kadıkalesi Mevkii'nde yer alan bu inşaat alanı, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiş olduğundan, lahitin bulunması üzerine Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkilileri hemen bilgilendirildi.
Arkeologların denetiminde gerçekleştirilen kazı ve kurtarma çalışmaları sonucunda lahitin kapağı açıldı ve içerisinden kemiklerin yanı sıra bazı materyaller çıktı. Bu materyaller, müzede koruma altına alındı.
Peksimet Mahallesi Muhtarı Adnan Süzen, durumu şu şekilde özetledi: "Özel bir arazide yapılan sondaj çalışmasında antik lahit mezar bulundu. İçinde yarısına kadar su ve kemikler vardı, müze yetkilileri tarafından korumaya alındı.”
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Lahit mezarın kurtarılması ve korunması için yürütülen çalışmalar, arkeologlar ve müze yetkililerinin denetiminde sürdürülecek. Bu tarihi lahit mezarın, antik Myndos kenti ile ilişkili olabileceği düşünülüyor.
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