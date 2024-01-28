BLOK3 Şarkılarının Sözlerini Tamamlayabilecek misin?
BLOK3 Şarkılarının Sözlerini Tamamlayabilecek misin?
Merhaba BLOK3 hayranları! Sizler için BLOK3'ün şarkı sözlerinden oluşan bir test hazırladık. Her soruda bir şarkı sözünün eksik bölümünü tamamlamanız gerekecek. Hazırsanız, hadi başlayalım ve bakalım BLOK3'ün şarkılarını ne kadar iyi biliyorsunuz! 👇
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1. Eğer ben seni affetsem geceler seni affetmez, Gözyaşlarım affetmez...
2. Yalan söylüyorsan önemli değil, Nedense inanıyorum ben sana, Sırtımdan vur'caksan hiç sorun değil..
3. Birini bulunca aklına ben gelice'm, Elini tutunca aklına ben gelice'm, O şarkı çalınca aklına ben gelice'm...
4. Artık gelme, 'Gel' desem de, Kendimi odalara ki'tlesem de...
5. Be-be-ben susarım, konuşur 9 milimetre, Sizinle takılamam...
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6. Hiç uğraşmam sen'le, bebek, ya, Çok işim var...
7. Yav bro, esselam aleyküm (Ya), Yanımda hiç girme boşa role (He)...
8. Bebeğim salla, salla göreyim, Hako gel de...
9. Keke dönüyo' ciro, biri köşe kesiyo', Kural belli bebek...
10. Arabam, sür uzaklara, yeah, Kurban ben senin dudaklara, yeah...
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