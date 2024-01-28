BLOK3 Şarkılarının Sözlerini Tamamlayabilecek misin?

Merhaba BLOK3 hayranları! Sizler için BLOK3'ün şarkı sözlerinden oluşan bir test hazırladık. Her soruda bir şarkı sözünün eksik bölümünü tamamlamanız gerekecek. Hazırsanız, hadi başlayalım ve bakalım BLOK3'ün şarkılarını ne kadar iyi biliyorsunuz! 👇