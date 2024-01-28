Görüş Bildir
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
BLOK3 Şarkılarının Sözlerini Tamamlayabilecek misin?

BLOK3 Şarkılarının Sözlerini Tamamlayabilecek misin?

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 12:01

Merhaba BLOK3 hayranları! Sizler için BLOK3'ün şarkı sözlerinden oluşan bir test hazırladık. Her soruda bir şarkı sözünün eksik bölümünü tamamlamanız gerekecek. Hazırsanız, hadi başlayalım ve bakalım BLOK3'ün şarkılarını ne kadar iyi biliyorsunuz! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Eğer ben seni affetsem geceler seni affetmez, Gözyaşlarım affetmez...

1. Eğer ben seni affetsem geceler seni affetmez, Gözyaşlarım affetmez...

2. Yalan söylüyorsan önemli değil, Nedense inanıyorum ben sana, Sırtımdan vur'caksan hiç sorun değil..

2. Yalan söylüyorsan önemli değil, Nedense inanıyorum ben sana, Sırtımdan vur'caksan hiç sorun değil..

3. Birini bulunca aklına ben gelice'm, Elini tutunca aklına ben gelice'm, O şarkı çalınca aklına ben gelice'm...

3. Birini bulunca aklına ben gelice'm, Elini tutunca aklına ben gelice'm, O şarkı çalınca aklına ben gelice'm...

4. Artık gelme, 'Gel' desem de, Kendimi odalara ki'tlesem de...

4. Artık gelme, 'Gel' desem de, Kendimi odalara ki'tlesem de...

5. Be-be-ben susarım, konuşur 9 milimetre, Sizinle takılamam...

5. Be-be-ben susarım, konuşur 9 milimetre, Sizinle takılamam...
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Hiç uğraşmam sen'le, bebek, ya, Çok işim var...

6. Hiç uğraşmam sen'le, bebek, ya, Çok işim var...

7. Yav bro, esselam aleyküm (Ya), Yanımda hiç girme boşa role (He)...

7. Yav bro, esselam aleyküm (Ya), Yanımda hiç girme boşa role (He)...

8. Bebeğim salla, salla göreyim, Hako gel de...

8. Bebeğim salla, salla göreyim, Hako gel de...

9. Keke dönüyo' ciro, biri köşe kesiyo', Kural belli bebek...

9. Keke dönüyo' ciro, biri köşe kesiyo', Kural belli bebek...

10. Arabam, sür uzaklara, yeah, Kurban ben senin dudaklara, yeah...

10. Arabam, sür uzaklara, yeah, Kurban ben senin dudaklara, yeah...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?