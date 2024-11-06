Black Friday Kampayalarında En Doğru Alışverişi Yapmak İçin İzleyebileceğiniz 10 Taktik

Birçok mağaza, Black Friday öncesinde sadık müşterilerine özel erken erişim fırsatları sunuyor. Bu fırsatları değerlendirerek, yoğunluk yaşanmadan önce indirimli ürünleri alabilirsiniz. Bu sayede popüler ürünler tükenmeden önce hemen yakalayabilirsiniz. Ayrıca, alışverişinizi daha sakin bir dönemde gerçekleştirip Black Friday kalabalığından uzak da durabilirsiniz. Bu da bir seçenek tabii.