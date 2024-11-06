Black Friday Kampayalarında En Doğru Alışverişi Yapmak İçin İzleyebileceğiniz 10 Taktik
Black Friday Kampayalarında En Doğru Alışverişi Yapmak İçin İzleyebileceğiniz 10 Taktik
Black Friday, yılın en büyük indirim fırsatlarını sunan ve alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği bir dönem. Ancak bu yoğun kampanyalarda doğru ürünleri bulmak ve en iyi fırsatları yakalamak bazen zor olabiliyor. İşte Black Friday alışverişinde bilinçli ve avantajlı seçimler yapmanıza yardımcı olacak taktikler...
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1. İhtiyaç listenizi hazırlayın ve arkanıza yaslanın.
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2. Bütçenizi iyi belirleyin.
3. Fiyatları önceden araştırın.
4. E-posta abonelikleri ve bildirimleri aktif edin.
5. Erken erişim kampanyalarını kaçırmayın.
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