Black Friday İndirimlerinden Ne Almalısın?
Black Friday İndirimlerinden Ne Almalısın?
Black Friday, alışveriş tutkunları için yılın en heyecanlı dönemlerinden biri! Herkesin gözde fırsatları yakalamak için sabırsızlandığı bu indirim günlerinde sen de hangi ürünleri alman gerektiğini merak ediyorsan, bu test tam sana göre. Hadi, alışveriş sepetine hangi ürünleri eklemen gerektiğini keşfedelim!
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1. Alışveriş yaparken en çok neye dikkat edersin?
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2. İndirim dönemlerinde alışveriş yaparken nasıl bir strateji izlersin?
3. Hangi ürün kategorisinde daha çok harcama yapmayı seversin?
4. İndirimli ürünlerde hangi faktör senin için en önemlisidir?
5. Hangi tür alışveriş yapmayı tercih edersin?
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