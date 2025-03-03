Bjk Divan Toplantısı ile İlgili 10 Soru
Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Divan Kurulu’nun 2024 yılı 3. Olağan Toplantısı, gecikmeli olarak 1 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Bu toplantı her şeye rağmen daha önce de yapılabilirdi. Ancak, asıl konumuzdan uzaklaşmamak adına bu meseleyi derinlemesine irdelemeyeceğim. Bunun yerine, eski bir BJK Yönetim Kurulu ve Divan Kurulu üyesi olarak, bu toplantıya dair kafamı kurcalayan soruları sormak istiyorum.
1) Toplantıya katılım
5) Öz kaynak düzeni yine gündemde yok
10) Eski başkanların durumu
Ahmet Nur Çebi ve Hüseyin Yücel’in toplantıya katılmaları ve söz alıp konuşmaları son derece değerlidir. Kendilerini ifade edebilecekleri iki ana mecra, Genel Kurul ve Divan Kurulu toplantılarıdır.
Ancak, Ahmet Nur Çebi, bir önceki Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmanın neredeyse aynısını tekrarladı. Umarım bir sonraki toplantıda da aynı içerikli bir konuşma yapmaz. Eski başkanlarımızdan beklentimiz, sürekli geçmişle hesaplaşmaları değil, geleceğe yönelik projelerini, önerilerini ve Beşiktaş’a yapacakları katkıları dinlemektir.
Ahmet Nur Çebi’nin, mevcut yönetimden kendi dönemini denetlemesini istemesi son derece saygıdeğer bir davranıştır. Kendisini bu duruşu için tebrik ediyorum. Ahmet Nur Çebi’nin 576 milyon borçla aldığı kulübü, 287 milyon borçla teslim ettiği tüm camia tarafından takdir edilmektedir.
Ancak, Çebi’nin seçim kaybetme nedeni finansal konular değildi. Son dönemde yaşanan sportif başarısızlıklar ve yönetimdeki kaos ortamı, seçim kaybetmesine neden oldu. Hatırlayalım, son dönemde yapılan transferler:
• Rashica, Zaynutdinov, Onana, Amartey, Rebic, Chamberlain, Bailly, Gökhan İnler…
Bu transferlerin uyum sağlayamaması, Şenol Güneş’in de takımı bırakıp gitmesine yol açtı. Ayrıca, Çebi’nin 6 yıl içinde 8 farklı teknik direktör göreve getirmiş olması da taraftarları rahatsız eden bir başka faktördü.
Öte yandan, TFF Başkanı’nın Beşiktaş’ın mabedinde Ahmet Nur Çebi’ye parmak sallamasına karşılık verememesi bardağı taşıran son damla olmuştu.
Hüseyin Yücel’e Gelince…
Hasan Arat döneminde yapılan suistimallerin içinde olmadığına yürekten inanıyorum. Ancak, iyi niyetli olmak hataları ve kusurları ortadan kaldırmaz.
Şayet o dönemde yapılan icraatların yer aldığı karar defterine imza atmak yerine muhalefet şerhi düşseydi, bugün çok daha rahat bir konumda olurdu. Bu durum, o dönemin tüm yönetim kurulu üyeleri için geçerlidir.
Bu noktada asıl soru şudur: Mevcut Başkan, yalnızca Hasan Arat hakkında mı, yoksa o dönemin tüm yönetim kurulu üyeleri hakkında mı hukuki süreç başlatacak?
Kulübe bağışladığı 10 milyon Euro elbette çok değerli bir katkıdır. Ancak, Beşiktaş yönetimi Hasan Arat ile birlikte kendisi hakkında da bir hukuki süreç başlatırsa, bu bağıştan vazgeçecek mi?
Ayrıca, kulübün Hüseyin Yücel’e toplam borcunun 1,2 milyar TL olduğu açıklandı. Peki, geriye kalan alacağı için kulübe nasıl bir kolaylık sağlamayı düşünüyor?
Sonuç ve geleceğe yönelik beklentiler
Mevcut Divan Başkanı ve yönetim kurulu, önümüzdeki dönemde tekrar aday olmayacaklarını açıkladılar.
Bu yazıda sorduğum sorular, Divan Yönetim Kurulu’na aday olacak kişilerin programlarını oluştururken dikkate almaları için yöneltilmiştir. Umarım bu sorular, Beşiktaş’ın geleceğine yön vermek isteyen isimler için yol gösterici olur.
Kafamda daha pek çok soru var, ancak şimdilik bu kadarla yetinelim.
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