Bjk Divan Toplantısı ile İlgili 10 Soru

Bu toplantının geciktirilmesi camiada büyük bir infial yarattı. Sosyal medyada ve WhatsApp gruplarında birçok kişi ertelemeyi ve gecikmeyi eleştirdi. Ancak toplantıya katılım oldukça düşük kaldı. Hem eleştirip hem de toplantıya katılmamanın mazereti nedir?

Beşiktaş’ın sorunlarının ve projelerinin tartışılacağı en önemli platformlar, Genel Kurul toplantıları ve Divan Kurulu toplantılarıdır. Ancak bu toplantılarda genellikle sadece kurulların temsilcileri ile her sene kürsüde görmeye alıştığımız 20-25 kişinin söz alması ve konuşmaların şahsi hesaplaşmalara dönüşmesi, katılımı olumsuz etkiliyor olabilir mi? Bu konuda geleceğe yönelik ne tür tedbirler alınabilir?

2) Divan yönetim kurulu’nun sessizliği

Mevcut Divan Kurulu, yetkilerinin budandığından şikayetçi. Bu konuda haklılar; pek çok yetkileri sınırlandırıldı. Ancak tüzükte hâlâ bazı yetkileri var, örneğin soruşturma komisyonu kurma yetkisi. Peki, Hasan Arat krizi yaşandığında neden hızla bir komisyon kurup sürece dahil olmadılar?

Divan Yönetim Kurulu, toplantının ertelenme nedeni olarak mali denetim raporlarının kendilerine ulaşmadığını gösterdi. Mali konularda karar alma yetkisi sınırlandırılmış bir kurul için raporların gelmemesi gerçekten erteleme gerekçesi olabilir mi? Divan Kurulu’nun tek sorumluluğu mali tabloları konuşmak mıdır? Toplantı zamanında yapılsa ve günün sorunları enine boyuna tartışılsa daha iyi olmaz mıydı?

Divan Yönetim Kurulu üyeleri, toplantıda yaptıkları konuşmalarda, Hasan Arat döneminde pek çok yanlışı fark ettiklerini ve kendisini uyardıklarını belirttiler. Peki, bu yanlışlar tespit edildiğinde neden Divan Kurulu üyeleri ve camia bilgilendirilmedi? Eğer bilgilendirme yapılmış olsaydı, camia Hasan Arat ve yönetim kurulu üzerinde baskı oluşturup bazı olumsuzlukları önleyemez miydi?

Hasan Arat yönetimi, Olağanüstü Genel Kurul öncesinde Divan Kurulu’nun tüzük tadil taleplerini yerine getireceğini vaat etmiş ancak tam tersini yaparak Divan Kurulu’nun yetkilerini daha da azaltmıştı. Peki, bu konuda Divan Yönetim Kurulu neden sessiz kaldı? Böyle bir durumda en doğru tavır, topluca istifa etmek ve bu tüzük değişikliklerinin iptali için mücadele etmek olmaz mıydı? Peki, Divan Yönetim Kurulu neden istifa etmedi? Bu koltukları bu kadar cazip hale getiren nedir?

Divan Yönetim Kurulu ile Divan üyeleri arasındaki tek iletişim, maalesef vefat haberleriyle sınırlı. Vefat SMS’leri dışında herhangi bir bilgilendirme yapılmıyor. Bu iletişim eksikliğinin nedeni nedir?

3) Geçmişle yasal hesaplaşma

Bu konuda kurulların fikirleri farklı yönlerde. Divan Kurulu Başkanı, tespit edilen usulsüzlükler için MASAK’ın devreye sokulmasını ve araştırma yapmasını öneriyor. Ancak Denetleme Kurulu bu öneriye karşı çıkıyor. Başkan ise MASAK konusuna hiç girmeden, savcılığa çeşitli konularda suç duyurusunda bulunduklarını söylüyor. Hukukçu olmadığım için hangi yolun doğru olduğunu bilmiyorum. Ancak Beşiktaş camiasında üstat seviyesinde birçok hukukçu var. Bu hukukçular neden bir yol haritası sunmuyorlar?

4) Kurum içi tedbirler

Başkan, göreve geldiklerinden itibaren İç Denetim ve Disiplin Yönetmelikleri, Satın Alma ve İhale Süreçleri Uygulama Esasları, Evrak Kayıt, Dosyalama ve Arşiv İşlemleri Yönetmelikleri hazırladıklarını açıkladı. Bunlar çok önemli ve yararlı adımlar. Ancak bu yönetmeliklerin sürekliliğini sağlamak için bunları yönetmelikten çıkartıp tüzük maddesi haline getirmek gerekmiyor mu? Aksi takdirde, sizden sonra gelen yönetim kurulu bu yönetmelikleri iptal edebilir. Bunu önlemek için bir tüzük değişikliği düşünülüyor mu?