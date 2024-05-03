BJK 3 – Hakem Koalisyonu Spor 2!

Bu başlığı atarken Çaykur Rize Spor’u tenzih ederek yazıyorum. Onlar elinden geleni yaptılar, oyunu çirkinleştirmeden, sportmence mücadele ettiler. Kendilerini kutluyorum.

Gelelim hakemlere:

Salih’in dışardan çevirdiği iddiası ile iptal edilen gol!

Hani VAR’ın çizgisi nerede? O pozisyonda topun dışarıdan çevrildiğine nasıl karar verdiniz?

Muleka’ya ceza sahası içinde yapılan harekette orta hakem Şansalan pozisyona çok yakındı. Pozisyonu süzememesi mümkün değil.

Hadi o süzemedi diyelim, VAR hakemleri pozisyonu yaklaşık 4 dakika incelediler. Bu kadar uzun süre inceliyorsanız, bir bakışta bu pozisyon penaltı değil, diyemiyorsunuz demektir. Bu gibi durumlarda, kararı orta hakemin vermesi için monitöre çağırılması VAR kuralları içinde yer alır. VAR 4 dakika izleyip, devam diyemez!

Maçın son anlarında, yine bir penaltı pozisyonu var. Top Rizeli oyuncunun eline gitmiyor, Rizeli oyuncu açıktaki eli ile topun yönünü değiştiriyor.