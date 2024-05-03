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BJK 3 – Hakem Koalisyonu Spor 2!

etiket BJK 3 – Hakem Koalisyonu Spor 2!

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
03.05.2024 - 22:57 Son Güncelleme: 03.05.2024 - 23:04

Bu başlığı atarken Çaykur Rize Spor’u tenzih ederek yazıyorum. Onlar elinden geleni yaptılar, oyunu çirkinleştirmeden, sportmence mücadele ettiler. Kendilerini kutluyorum.

Gelelim hakemlere:

Salih’in dışardan çevirdiği iddiası ile iptal edilen gol!

Hani VAR’ın çizgisi nerede? O pozisyonda topun dışarıdan çevrildiğine nasıl karar verdiniz?

Muleka’ya ceza sahası içinde yapılan harekette orta hakem Şansalan pozisyona çok yakındı. Pozisyonu süzememesi mümkün değil.

Hadi o süzemedi diyelim, VAR hakemleri pozisyonu yaklaşık 4 dakika incelediler. Bu kadar uzun süre inceliyorsanız, bir bakışta bu pozisyon penaltı değil, diyemiyorsunuz demektir. Bu gibi durumlarda, kararı orta hakemin vermesi için monitöre çağırılması VAR kuralları içinde yer alır. VAR 4 dakika izleyip, devam diyemez!

Maçın son anlarında, yine bir penaltı pozisyonu var. Top Rizeli oyuncunun eline gitmiyor, Rizeli oyuncu açıktaki eli ile topun yönünü değiştiriyor.

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Beşiktaş aleyhine çok rahat çıkan kartlar, rakibe çıkmıyor.

Beşiktaş aleyhine çok rahat çıkan kartlar, rakibe çıkmıyor.

Özellikle hakemlerde bir Semih fobisi başladı; çocuğa her maç sarı kart gösteriyorlar. Semih Avrupa’da oynuyor olsa, bu sarı kart gördüğü pozisyonlara faul bile çalmazlar.

Acaba bu, Beşiktaş’ın parlayan yıldızının gözden düşürülme çabası mıdır? Milli takıma çağırılmaması için bir ön hazırlık mıdır?

Son haftalarda hem Şampiyonlar liginde hem de UEFA’nın diğer liglerinde çeyrek ve yarı final maçları oynanıyor. O maçlardaki hakemlerin yönetimlerine bakınca, bizim bu hakemlere, Avrupa’da maç yönetmeyi bir kenara bırakın, top toplayıcılığı görevi verirler mi sorusu geliyor akıllara.

Beşiktaş’a yapılan haksızlıkları sadece, 'Beşiktaş düşmanlığı' ile açıklamak mümkün değil.

Bu işin içinde organize bir güç olabilir mi?

Çok sıkça konuşulan bahis mafyası Beşiktaş maçları üzerine büyük bahisler oynuyor olabilir mi?

Daha başka sorularım da var ama durduk yere başımızı belaya sokmayalım.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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