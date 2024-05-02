Bize Ne Kadar Paran Olduğunu Söyle Sana Özel Bahar Rotası Oluşturalım!

Makedonya bahar tatili yapmak için bütçene uygun bir ülke. Ohrid Gölü'nün büyüleyici manzarasıyla ünlü Ohrid şehrine gitmelisin. Burada, tarihi dokusuyla dikkat çeken eski şehri ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan manastırları keşfedebilirsin. Sonrasında, doğa severler için bir cennet olan Matka Kanyonu'nu ziyaret edebilir, Matka Nehri üzerinde tekne turları yaparak etkileyici mağaraları ve doğal güzellikleri keşfedebilirsin. Daha sonra, başkent Üsküp'e giderek tarihi ve modern dokunun bir arada olduğu bu şehri keşfedip, harika bir bahar tatili yaşayabilirsin.