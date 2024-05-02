Bize Ne Kadar Paran Olduğunu Söyle Sana Özel Bahar Rotası Oluşturalım!
Bize Ne Kadar Paran Olduğunu Söyle Sana Özel Bahar Rotası Oluşturalım!
Hadi biraz eğlenelim! Bize ne kadar paran olduğunu söyle, sana özel bir bahar rotası oluşturalım. Hazırsan, başlayalım mı?
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1. İlk sorumuz; para senin için ne kadar önemli puanlar mısın?
2. Sence paranın mutlulukla ilişkisi var mı?
3. Aylık gelirin ne kadar?
4. Yılda kaç kez tatil yapıyorsun?
5. Acil durumlar için birikimin var mı?
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6. Tatil planı yaparken bütçe konusunda ne kadar esneksin?
7. Peki, tatil için ne kadar paran var?
8. Son olarak, bahar aylarında en çok hangi aktiviteyi tercih edersin?
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