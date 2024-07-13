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Bize Ne Kadar Futbolsever Olduğunu Anlat, Sana Maçın Yanına İyi Gidecek Bir Atıştırmalık Önerelim!

etiket Bize Ne Kadar Futbolsever Olduğunu Anlat, Sana Maçın Yanına İyi Gidecek Bir Atıştırmalık Önerelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 21:01

Futbolun bir spordan öte bir tutku olduğunu düşünenler el kaldırsın! 🙋‍♂️ Ne kadar futbol tutkunu biri olduğuna göre maç esnasında tüketebileceğin atıştırmalık tarifi vereceğiz.

Hakem düdüğü çalsın, maç başlasın! ⚽️

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1. Başlıyoruz! Maç günü yaklaştığında nasıl hissettiğini öğrenebilir miyiz?

1. Başlıyoruz! Maç günü yaklaştığında nasıl hissettiğini öğrenebilir miyiz?

2. Maç izlemek için stadyuma gitme şansın var ama biletlerin hepsi satılmış. Ne yaparsın?

3. Tuttuğun takım hakkında bize bir şeyler anlat desek, kaç dakikanı alır?

4. Peki tuttuğun takımın son maçlarda başarısız olması, takıma duyduğun sempatide azalma yaşatır mı?

5. Derbi günü yaptığın planı sorsak bize neler söylersin?

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6. Derbi günü geldi çattı! Maç başlamadan önce favori oyuncunun sakatlandığını öğrendin. Tepkin ne olur?

7. Devam edelim! Maç günü senin evinde toplanılacak. Ev sahibi olarak neler yaparsın?

8. Misafirlerine ne tür atıştırmalıklar ikram edeceğini öğrenebilir miyiz?

9. Maç sırasında telefonuna sürekli bildirim gelmesi seni rahatsız eder mi?

10. Son sorudayız! Tuttuğun takım gol attığında sevincini nasıl paylaşıyorsun?

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Yulaflı Kurabiye!

Yulaflı Kurabiye!

Görünüşe göre karşımızda büyük bir futbol tutkunu var! Futbol heyecanını mutfağından sofralarına taşımak için sana lezzetli bir tarif önerimiz var. Detaylar hemen aşağıda. 👇

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 6 çorba kaşığı pudra şekeri

  • 4 çorba kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

  • 3 çorba kaşığı oda ısısında bekletilmiş tereyağı

  • 1 çay bardağı damla çikolata

  • 2 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı:

1. Tereyağı, pudra şekeri ve fıstık ezmesini bir kabın içerisine aktaralım ve iyice çırpalım. Üzerine vanilya özütünü ekleyelim.

2. Ardından yulaf ezmesini hazırladığımız karışıma ekleyerek iyice karıştıralım.

3. Karışıma son olarak damla çikolatayı ekleyerek dolapta 1 saat boyunca bekletelim.

4. Hazırladığımız kurabiye hamurundan küçük parçalar alıp Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirip 10 dakika boyunca 180 derecede pişirelim. Çift hazne sayesinde beklemeye gerek kalmadan tüm kurabiye karışımını pişirebilirsiniz.

5. Sıcak servis edelim.

Afiyet olsun!

Çikolatalı Fit Kurabiye!

Çikolatalı Fit Kurabiye!

Futbol heyecanını yaşarken sağlıklı beslenmeyi de göz önünde bulundurmak gerek. Sana tam da bunun için hafif ve lezzetli bir kurabiye tarifi hazırladık. Detaylar hemen aşağıda. 👇

Hazırlama süresi: 20 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 su bardağı badem unu

  • Yarım su bardağı şekersiz kakao tozu

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 150 gram tuzsuz tereyağı

  • 2 yumurta

  • 1 su bardağı şekersiz damla çikolata

Yapılışı:

1. Derin bir kapta tüm kuru malzemeleri iyice karıştıralım.

2. Ardından yumurta ve tereyağını karışıma ekleyip iyice çırpalım.

3. Hazırladığımız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirelim ve belirtilen süre ile derecede pişirelim.

4. Kurabiyeleri ısırırken dağılmaması için ılıdığında servis edelim.

Afiyet olsun!

Sarımsaklı Çıtır Mantar!

Sarımsaklı Çıtır Mantar!

Ana yemeğin yanına çok yakışacağını düşündüğümüz sarımsaklı çıtır mantarlar, futbol heyecanına da ortak olabilir! Detaylar hemen aşağıda. 👇

Hazırlama süresi: 8 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 1 dilim beyaz ekmek

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı maydanoz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 12 kestane mantarı

Yapılışı:

1. Ekmek dilimlerini bir mutfak robotuna alarak sarımsak ve maydonozla çekelim. Ardından üzerine karabiber, tuz ve zeytinyağı ekleyip karıştıralım.

2. Mantarların saplarını çıkarıp üzerine hazırladığımız karışımı eşit şekilde pay edelim.

3. Hazırladığımız mantarları Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirip belirttiğimiz ayarlarda pişirelim.

Afiyet olsun!

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