Bize Ne Kadar Futbolsever Olduğunu Anlat, Sana Maçın Yanına İyi Gidecek Bir Atıştırmalık Önerelim!
Bize Ne Kadar Futbolsever Olduğunu Anlat, Sana Maçın Yanına İyi Gidecek Bir Atıştırmalık Önerelim!
Futbolun bir spordan öte bir tutku olduğunu düşünenler el kaldırsın! 🙋♂️ Ne kadar futbol tutkunu biri olduğuna göre maç esnasında tüketebileceğin atıştırmalık tarifi vereceğiz.
Hakem düdüğü çalsın, maç başlasın! ⚽️
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1. Başlıyoruz! Maç günü yaklaştığında nasıl hissettiğini öğrenebilir miyiz?
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2. Maç izlemek için stadyuma gitme şansın var ama biletlerin hepsi satılmış. Ne yaparsın?
3. Tuttuğun takım hakkında bize bir şeyler anlat desek, kaç dakikanı alır?
4. Peki tuttuğun takımın son maçlarda başarısız olması, takıma duyduğun sempatide azalma yaşatır mı?
5. Derbi günü yaptığın planı sorsak bize neler söylersin?
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6. Derbi günü geldi çattı! Maç başlamadan önce favori oyuncunun sakatlandığını öğrendin. Tepkin ne olur?
7. Devam edelim! Maç günü senin evinde toplanılacak. Ev sahibi olarak neler yaparsın?
8. Misafirlerine ne tür atıştırmalıklar ikram edeceğini öğrenebilir miyiz?
9. Maç sırasında telefonuna sürekli bildirim gelmesi seni rahatsız eder mi?
10. Son sorudayız! Tuttuğun takım gol attığında sevincini nasıl paylaşıyorsun?
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