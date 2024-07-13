Bize Ne Kadar Futbolsever Olduğunu Anlat, Sana Maçın Yanına İyi Gidecek Bir Atıştırmalık Önerelim!

Görünüşe göre karşımızda büyük bir futbol tutkunu var! Futbol heyecanını mutfağından sofralarına taşımak için sana lezzetli bir tarif önerimiz var. Detaylar hemen aşağıda. 👇

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

6 çorba kaşığı pudra şekeri

4 çorba kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

3 çorba kaşığı oda ısısında bekletilmiş tereyağı

1 çay bardağı damla çikolata

2 su bardağı yulaf ezmesi

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı:

1. Tereyağı, pudra şekeri ve fıstık ezmesini bir kabın içerisine aktaralım ve iyice çırpalım. Üzerine vanilya özütünü ekleyelim.

2. Ardından yulaf ezmesini hazırladığımız karışıma ekleyerek iyice karıştıralım.

3. Karışıma son olarak damla çikolatayı ekleyerek dolapta 1 saat boyunca bekletelim.

4. Hazırladığımız kurabiye hamurundan küçük parçalar alıp Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirip 10 dakika boyunca 180 derecede pişirelim. Çift hazne sayesinde beklemeye gerek kalmadan tüm kurabiye karışımını pişirebilirsiniz.

5. Sıcak servis edelim.

Afiyet olsun!