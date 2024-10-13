Bize Kendini Anlat, Nasıl Flört Etmen Gerektiğini Söyleyelim!
Bize Kendini Anlat, Nasıl Flört Etmen Gerektiğini Söyleyelim!
Flört etmek herkes için farklı bir deneyimdir. Kimi romantik akşam yemeklerini tercih ederken, kimisi spontane maceraları sever. Peki, senin ideal flört tarzın nasıl olmalı? Sorularımızı cevapla ve öğren!
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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım!
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2. Bir hafta sonunu nasıl geçirmeyi tercih edersin?
3. Bir partide seni en çok ne çeker?
4. İlk buluşmada nereye gitmeyi tercih edersin?
5. Flört ederken en çok neye dikkat edersin?
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