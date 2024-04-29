Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Bize Kendinden Bahset, Sana Yanında Taşıman Gereken Atıştırmalık Tarifi Söyleyelim!

etiket Bize Kendinden Bahset, Sana Yanında Taşıman Gereken Atıştırmalık Tarifi Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 21:01

Sağlıklı atıştırmalıklar, tatsız veya besin değeri düşük olmak zorunda değil! Pek çok atıştırmalık, lezzetlidir, besleyicidir ve yedikçe yiyesin gelir. Testimizin sonunda sana damak zevkine hitap edebilecek bir atıştırmalık tarifi vereceğiz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Sabah kahvaltıda şunlardan hangisi iştahını açar?

1. Sabah kahvaltıda şunlardan hangisi iştahını açar?

2. Gün içinde mutfakta kaç saat geçirdiğini öğrenebilir miyiz?

3. Öğle arasında ne tür atıştırmalıklar dikkatini çeker?

4. Evde film izlerken en çok hangi atıştırmalığı tüketmeyi seviyorsun?

4. Evde film izlerken en çok hangi atıştırmalığı tüketmeyi seviyorsun?

5. Favori baharatın bunlardan hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Sence bir yemeği lezzetli kılan şey bunlardan hangisi?

7. Peki canın sıkıldığında elin en çok hangi atıştırmalığa gidiyor?

8. Son soru! Çoook acıktın ama bir o kadar da yorgunsun diyelim. Karnını nasıl doyurursun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sebzeli Rulolar!

Sebzeli Rulolar!

Gördüğümüz kadarıyla yemek yapmayı seviyorsun ancak gün içinde pek vaktin olmuyor. Bunun için pratik bir atıştırmalık tarifi öneriyoruz. Tarif hemen aşağıda. 👇

Hazırlama Süresi: 10 dk

Pişirme Süresi: 5 dk

Pişirme Derecesi: 190°

Malzemeler:

  • 50 gram doğranmış kapya biber

  • 60 gram Cheddar peyniri

  • 50 gram suyu süzülmüş konserve mısır

  • 120 gram krem peynir

  • 2 orta boy tortilla ekmeği

Yapılışı:

1. Önce tüm malzemeleri derin bir kaba alalım.

2. Ardından içine krem peynir de ekleyip iyice karıştıralım.

3. Sonrasında tortilla ekmeklerinin ortasına karışımı iyice yayalım ve rulo haline getirelim.

4. Rulo tortilla ekmeğini eşit parçalar halinde keserek Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirelim. 

5. 190 derecede sadece 5 dakika boyunca pişirelim ve servis edelim.

Afiyet olsun!

4 Malzemeli Peynirli Çörek!

4 Malzemeli Peynirli Çörek!

Bu lezzetli çörekler yalnızca 4 malzemeden oluşuyor. Yapımı oldukça basit olan bu çörekler, tabii ki Philips Airfryer 7000 XXL ile yapıldığında parmak ısırtıyor! Tarifin detayları ise hemen aşağıda. 👇

Hazırlama Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 12 dk

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 140 gram un

  • 100 gram Gouda peyniri (farklı peynirler de deneyebilirsiniz)

  • 125 gram ekşi krema

  • Bir tutam tuz

Yapılışı:

1. Kullanacağımız peyniri rendeleyelim ve derin bir kaba alalım.

2. Un, ekşi krema ve tuz ekleyip iyice karıştıralım ve hamur haline getirelim.

3. Temiz bir yüzeye un serpiştirelim ve hamuru açalım. Küçük bir bardak yardımı ile hamuru keserek ufak daireler oluşturalım.

4. Hamur dairelerini Philips Airfryer 7000 XXL haznesine koyup 12 dakika boyunca 200 derecede pişirelim.

5. Piştikten sonra sıcak servis edelim.

Afiyet olsun!

Peynirli Kabak Kroket!

Peynirli Kabak Kroket!

Sağlıklı tariflerin vazgeçilmez sebzelerinden olan kabak, peynirle buluştu ve ortaya harika bir lezzet çıktı! Tarifin detayları hemen aşağıda. 👇

Hazırlama Süresi: 6 dk

Pişirme Süresi: 8 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 200 gram kabak

  • 30 gram Gouda peyniri

  • 1 büyük boy yumurta

  • 25 gram galeta unu

  • Bir tutam tuz

  • Bir tutam karabiber

Yapılışı:

1. Kabakları rendeleyelim ve nemini alması için kağıt havlunun üzerine serelim.

2. Ardından peyniri rendeleyelim ve tüm malzemeleri derin bir kaba alıp karıştıralım.

3. Nemini alan kabakları bu kaseye koyup tekrar karıştıralım.

4. Karışımı bir kaşık yardımı ile pay edelim ve Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirelim. Yapışmaması için pişirme kağıdı kullanabilirsiniz.

5. Hazneyi kapattıktan sonra 8 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

Afiyet olsun!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın