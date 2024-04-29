Bize Kendinden Bahset, Sana Yanında Taşıman Gereken Atıştırmalık Tarifi Söyleyelim!

Bu lezzetli çörekler yalnızca 4 malzemeden oluşuyor. Yapımı oldukça basit olan bu çörekler, tabii ki Philips Airfryer 7000 XXL ile yapıldığında parmak ısırtıyor! Tarifin detayları ise hemen aşağıda. 👇

Hazırlama Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 12 dk

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

140 gram un

100 gram Gouda peyniri (farklı peynirler de deneyebilirsiniz)

125 gram ekşi krema

Bir tutam tuz

Yapılışı:

1. Kullanacağımız peyniri rendeleyelim ve derin bir kaba alalım.

2. Un, ekşi krema ve tuz ekleyip iyice karıştıralım ve hamur haline getirelim.

3. Temiz bir yüzeye un serpiştirelim ve hamuru açalım. Küçük bir bardak yardımı ile hamuru keserek ufak daireler oluşturalım.

4. Hamur dairelerini Philips Airfryer 7000 XXL haznesine koyup 12 dakika boyunca 200 derecede pişirelim.

5. Piştikten sonra sıcak servis edelim.

Afiyet olsun!