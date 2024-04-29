Bize Kendinden Bahset, Sana Yanında Taşıman Gereken Atıştırmalık Tarifi Söyleyelim!
Bize Kendinden Bahset, Sana Yanında Taşıman Gereken Atıştırmalık Tarifi Söyleyelim!
Sağlıklı atıştırmalıklar, tatsız veya besin değeri düşük olmak zorunda değil! Pek çok atıştırmalık, lezzetlidir, besleyicidir ve yedikçe yiyesin gelir. Testimizin sonunda sana damak zevkine hitap edebilecek bir atıştırmalık tarifi vereceğiz!
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1. Sabah kahvaltıda şunlardan hangisi iştahını açar?
2. Gün içinde mutfakta kaç saat geçirdiğini öğrenebilir miyiz?
3. Öğle arasında ne tür atıştırmalıklar dikkatini çeker?
4. Evde film izlerken en çok hangi atıştırmalığı tüketmeyi seviyorsun?
5. Favori baharatın bunlardan hangisi?
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6. Sence bir yemeği lezzetli kılan şey bunlardan hangisi?
7. Peki canın sıkıldığında elin en çok hangi atıştırmalığa gidiyor?
8. Son soru! Çoook acıktın ama bir o kadar da yorgunsun diyelim. Karnını nasıl doyurursun?
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