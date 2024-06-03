Bize Kendinden Bahset, Sana İyi Gelecek Bir Tavsiye Verelim!
Bize Kendinden Bahset, Sana İyi Gelecek Bir Tavsiye Verelim!
Bu aralar iyi bir tavsiyeye ihtiyacım var diyorsan bu test tam sana göre. Sana iyi gelecek bir tavsiye vermek için seni biraz tanıyalım mı? Tavsiyeni merak ediyorsan haydi teste!
'İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.'
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1. Önce nasıl olduğunu sormakla başlayalım...
2. Senin için ideal bir akşam nasıl olur?
3. Kaç gün spor yaptığını da öğrenelim mi?
4. Günde kaç saat uyuyorsun?
5. Geç saatlerde atıştırmak sana göre mi?
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