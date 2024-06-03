Bize Kendinden Bahset, Sana İyi Gelecek Bir Tavsiye Verelim!

Bu aralar iyi bir tavsiyeye ihtiyacım var diyorsan bu test tam sana göre. Sana iyi gelecek bir tavsiye vermek için seni biraz tanıyalım mı? Tavsiyeni merak ediyorsan haydi teste!

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