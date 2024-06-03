Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Bize Kendinden Bahset, Sana İyi Gelecek Bir Tavsiye Verelim!

etiket Bize Kendinden Bahset, Sana İyi Gelecek Bir Tavsiye Verelim!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 18:01

Bu aralar iyi bir tavsiyeye ihtiyacım var diyorsan bu test tam sana göre. Sana iyi gelecek bir tavsiye vermek için seni biraz tanıyalım mı? Tavsiyeni merak ediyorsan haydi teste!

'İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Önce nasıl olduğunu sormakla başlayalım...

2. Senin için ideal bir akşam nasıl olur?

3. Kaç gün spor yaptığını da öğrenelim mi?

4. Günde kaç saat uyuyorsun?

5. Geç saatlerde atıştırmak sana göre mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Sevdiklerin seni nasıl tanımlar?

7. Hangi mevsime kendini daha yakın hissediyorsun?

8. Kendini sağlıklı hissediyor musun?

Beslenmene biraz dikkat etsen iyi olacak!

Senin sorunun biraz beslenmeyle ilgili. Aslında beslenmeni bir düzenlesen senden iyisi yok diyebiliriz. Yediklerine dikkat etsen ve bunu biraz sporla desteklesen hem sağlıklı hem mutlu olacaksın. Aslında beslenmeyle ilgili öyle çok büyük şeyler yapmana gerek yok. İstersen beslenme planını uygulamalarla kendin takip edebilirsin ya da bir diyetisyenle de çalışmayı düşünebilirsin.

Hayatına sporu dahil etsen çok iyi olur!

Senin hayatın aslında gayet iyi. Tek bir sorun varsa o da sporun pek hayatında olmaması. Spor yapmak bazen çok zor gelebilir, kabul ediyoruz. Ama yaptıkça çok daha iyi hissedeceksin, ona eminiz. Küçük adımlarla başlayıp yavaş yavaş temponu artırırsan senin için kolay ve zevkli hale geldiğini göreceksin. İster dışarıda yürü ister bir spor salonunda çalış, ama mutlaka hayatında spor olsun!

Terapiye gitmek sana çok iyi gelecek!

Senin için hayat şu an biraz zor olabilir ama unutma herkesin böyle zamanları vardır. Şu an sana çok zor gelse de bunların bir süre sonra geçeceğini unutmamalısın. Bu zamanları tek başına atlatmak zor gelebilir. Zor zamanlardan geçiyorsan sevdiklerinle vakit geçirip rahatlayabilirsin ya da terapiye gidebilirsin. Bunlar senin daha iyi hissetmeni sağlayacaktır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın