Bize Kendinden Bahset, Hangi Ünlü Rock Yıldızı Olduğunu Söyleyelim!
Bize Kendinden Bahset, Hangi Ünlü Rock Yıldızı Olduğunu Söyleyelim!
Hangi rock yıldızı olduğunu öğrenmek ister misin? O zaman haydi teste!
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1. Müzik dinlerken en çok hangi tür şarkıları tercih edersin?
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2. Diyelim ki ünlü bir şarkıcısın ve sahneye çıkacaksın. Sahneye çıkmadan önce nasıl hazırlanırsın?
3. Bir konser sırasında en sevdiğin an nedir?
4. Devam! Sahne kıyafetlerin nasıl olmalı?
5. Müzik yaparken en çok neye önem verirsin diye sorsak?
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