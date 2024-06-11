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Bize Karakterini Anlat, Sana Kendine Gereken Önemi Verip Vermediğini Söyleyelim!

etiket Bize Karakterini Anlat, Sana Kendine Gereken Önemi Verip Vermediğini Söyleyelim!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 18:01

Sen bize kendini anlat, biz de kendine ne kadar güvendiğini söyleyelim. Hazırsan teste başlayalım!

Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Sen bir çizgi film karakteri olsan hangisi olurdun?

2. Gün içerisinde ne kadar aynada kendine bakıyorsun?

3. Kendini bir kelimeyle anlatmanı istesek peki?

4. Geçmişe dönebilsen, hangi hatayı düzeltmek isterdin?

5. En son kendine ne zaman bir hediye aldın?

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6. Gelecekte kendini nerede görüyorsun?

7. Peki en büyük korkun ne?

8. Kendine gün içinde ne kadar vakit ayırıyorsun?

Kendine biraz önem vermelisin...

Kabul edelim sen kendine çok fazla önem vermiyorsun hatta bazen kendini unuttuğun bile oluyor. Aynada kendine bakıp, saçlarını tarayıp, cildine bakım yapmak, güzel beslenmek aslında sana çok iyi gelecek ama sen kendini hep erteliyorsun. İsteklerini gözardı ediyor ve hayatına o şekilde devam ediyorsun. Biraz daha kendine dönmen, kendin ve bedenin için zaman ayırman gerekiyor.

Kendini bazen unutuyorsun...

Sen kendini ve isteklerini önemsiyorsun ama bazen hayatın arasında o telaşa kapılıp kendini unutuyorsun. Aslında bazen kendine çok önem veriyorsun bazen de kendini tamamen boşluyorsun. Bu yüzden de bazen kendini mutsuz, yorgun ve bıkkın hissediyorsun. Gün içerisinde kendine vakit ayırmak seni daha iyi hissettirecek!

Senin için ilk sıradaki isim sensin!

Sen önce kendini seviyor ve kendin için hareket ediyorsun. Çevrene sevgi saçmanın ilk yolunun kendini sevmek olduğunu çok iyi biliyorsun. Bu yüzden de sık sık kendine vakit ayırıyor ve ona göre hareket ediyorsun. Önceliğin hep kendin olduğun için bedenin ve zihnin çok daha iyi!

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