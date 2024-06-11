Bize Karakterini Anlat, Sana Kendine Gereken Önemi Verip Vermediğini Söyleyelim!
Bize Karakterini Anlat, Sana Kendine Gereken Önemi Verip Vermediğini Söyleyelim!
Sen bize kendini anlat, biz de kendine ne kadar güvendiğini söyleyelim. Hazırsan teste başlayalım!
Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Sen bir çizgi film karakteri olsan hangisi olurdun?
2. Gün içerisinde ne kadar aynada kendine bakıyorsun?
3. Kendini bir kelimeyle anlatmanı istesek peki?
4. Geçmişe dönebilsen, hangi hatayı düzeltmek isterdin?
5. En son kendine ne zaman bir hediye aldın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın