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Bize İşini Anlat, Yıllık Kazancını Tahmin Edelim!

etiket Bize İşini Anlat, Yıllık Kazancını Tahmin Edelim!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 17:01

Senin yıllık kazancın ne kadar? Sen bize işini ve ne yaptığını anlat, biz de yıllık kazancını tahmin etmeye çalışalım!

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1. Ne kadar deneyimin var?

2. En son mezun olduğun okul hangisi?

3. Haftada kaç gün çalışıyorsun?

4. Mesaiye kalıyor musun?

5. Mevcut pozisyonunda hangi sorumlulukları üstleniyorsun?

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6. Peki hangi sektörde çalışıyorsun?

7. Tek mi çalışıyorsun ekiple mi?

8. Son olarak ek gelir kaynağın var mı?

150.000 TL - 200.000 TL arası!

Senin için çok fazla kazandırmıyor. Ortalama olarak yıllık 150 bin ile 200 bin arası kazanıyorsun. Bazen daha çok kazandığın olsa da genel olarak kazancının sana yetmediğini söyleyebiliriz. Yetmesi için biraz çabalıyorsun ama kendine güvenip farklı iş kollarını denersen daha çok kazanacağına eminiz!

200.000 TL - 350.000 TL arası!

Sen ortalama olarak 200 ile 350 bin lira kazanıyorsun. Zaman zaman gelen diğer ek gelirler de senin yıllık kazancını etkiliyor. Tabii bir de promosyonlar var... Böyle olunca yıllık ortalama gelirin bu ikisinin arasında. Birikim yapıyorsun ama yine de daha fazla kazanabileceğini biliyoruz, zaman geçtikçe ve alanında uzmanlaştıkça kazancın da yükselecek!

350.000 TL - 500.000 TL arası!

Sen yıllık olarak en az 350 ile 500 bin lira kazanıyorsun, zaman zaman bu daha fazla da olabiliyor. Hem deneyimin hem de alanındaki uzmanlığın sayesinde yıllık gelirin her yıl daha da yükseliyor. Tabii çalıştığın sektörün ve pozisyonun da etkisi büyük!

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