Bize İşini Anlat, Yıllık Kazancını Tahmin Edelim!
Bize İşini Anlat, Yıllık Kazancını Tahmin Edelim!
Senin yıllık kazancın ne kadar? Sen bize işini ve ne yaptığını anlat, biz de yıllık kazancını tahmin etmeye çalışalım!
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1. Ne kadar deneyimin var?
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2. En son mezun olduğun okul hangisi?
3. Haftada kaç gün çalışıyorsun?
4. Mesaiye kalıyor musun?
5. Mevcut pozisyonunda hangi sorumlulukları üstleniyorsun?
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