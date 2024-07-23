Bize İşini Anlat, Yıllık Kazancını Tahmin Edelim!

Sen ortalama olarak 200 ile 350 bin lira kazanıyorsun. Zaman zaman gelen diğer ek gelirler de senin yıllık kazancını etkiliyor. Tabii bir de promosyonlar var... Böyle olunca yıllık ortalama gelirin bu ikisinin arasında. Birikim yapıyorsun ama yine de daha fazla kazanabileceğini biliyoruz, zaman geçtikçe ve alanında uzmanlaştıkça kazancın da yükselecek!