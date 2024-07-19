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Bize İhtiyaçlarını Anlat, Sana Ne Kadar Para Lazım Söyleyelim!

etiket Bize İhtiyaçlarını Anlat, Sana Ne Kadar Para Lazım Söyleyelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 17:01

Nelere ihtiyacın olduğunu söyle, ne kadar paraya ihtiyacın olduğunu söyleyelim!

Hazırsan başlıyoruz!

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1. İlk sorumuzla başlayalım. Yeterince kıyafetinin olduğunu düşünüyor musun?

2. Evindeki beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri yakında değiştirmeye ihtiyaç duymayacak kadar kusursuz çalışıyor mu?

3. Yakın zamanda telefon değiştirme planın var mı?

4. Mobilyalarını yenilemen gerekiyor mu?

5. Şu anda kirada mı oturuyorsun yoksa bir evin var mı?

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6. Peki, mevcut konut durumunu beğeniyor musun?

7. Son olarak, bir araç sahibi misin? Eğer öyleyse, aracınının bakım, sigorta ve yakıt gibi yıllık maliyeti ne kadar?

Senin büyük ihtiyaçların var!

İhtiyaçlarını karşılamak için 4 milyon TL gibi bir miktar gerekiyor. Bu para, hayatın temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılamaya yetecek kadar büyük bir miktar. Bu miktarla küçük bir ev sahibi olabilir, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürdürebilirsin.

1 milyon TL!

Biraz paraya ihtiyacın varmış doğru ama bu günümüzde pek çok insanın ortak sorunu. Senin ihtiyaçların genellikle temel düzeyde görünüyor. Bu ihtiyaçları tamamlamak için ise 1 milyon TL gibi bir miktar yeterli gibi. Bu miktarla ev, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilirsin.

100.000 TL!

Senin halletmen gereken ufak tefek ihtiyaçların var ve bütün ihtiyaçların temel düzeyde, mütevazı. Bu temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık olarak 100.000 TL  gibi bir miktar yeterli olabilir. Hayatta daha fazlasını istemiyorsun çünkü senin için önemli olan şey, basit ve anlamlı yaşamak. Hayatını sade tutarak, gerçek mutluluğu ve iç huzuru bulmayı amaçlıyorsun.

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