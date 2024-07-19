Bize İhtiyaçlarını Anlat, Sana Ne Kadar Para Lazım Söyleyelim!

Senin halletmen gereken ufak tefek ihtiyaçların var ve bütün ihtiyaçların temel düzeyde, mütevazı. Bu temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık olarak 100.000 TL gibi bir miktar yeterli olabilir. Hayatta daha fazlasını istemiyorsun çünkü senin için önemli olan şey, basit ve anlamlı yaşamak. Hayatını sade tutarak, gerçek mutluluğu ve iç huzuru bulmayı amaçlıyorsun.