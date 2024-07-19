Bize İhtiyaçlarını Anlat, Sana Ne Kadar Para Lazım Söyleyelim!
Bize İhtiyaçlarını Anlat, Sana Ne Kadar Para Lazım Söyleyelim!
Nelere ihtiyacın olduğunu söyle, ne kadar paraya ihtiyacın olduğunu söyleyelim!
Hazırsan başlıyoruz!
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Yeterince kıyafetinin olduğunu düşünüyor musun?
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2. Evindeki beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri yakında değiştirmeye ihtiyaç duymayacak kadar kusursuz çalışıyor mu?
3. Yakın zamanda telefon değiştirme planın var mı?
4. Mobilyalarını yenilemen gerekiyor mu?
5. Şu anda kirada mı oturuyorsun yoksa bir evin var mı?
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