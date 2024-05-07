Bize Hayalindeki Mutfağı Anlat, Sana Hayatında Değiştirmen Gereken Şeyi Söyleyelim!
Bize Hayalindeki Mutfağı Anlat, Sana Hayatında Değiştirmen Gereken Şeyi Söyleyelim!
Mutfak, evin kalbidir; burası yemek pişirirken, aile ve arkadaşlarla zaman geçirirken ve bazen sadece kendi iç dünyamızda dolaşırken bulduğumuz bir sığınaktır. Şimdi, hayalindeki mutfağı bizimle paylaş, senin için hayatında değiştirmen gereken şeyi söyleyelim!👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Hayalindeki mutfağın rengi aşağıdakilerden hangisine daha çok benziyor?
2. Mutfağını dekore ederken en çok hangi özelliğe önem verirsin?
3. Peki, hayalindeki mutfağın en önemli özelliği ne?
4. Hayalindeki mutfağa bir masa sandalye takımı seç bakalım!
5. Şimdi de bir kahve köşesi seç!
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