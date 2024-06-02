Bize En Çok Para Harcadığın Şeyi Söyle Hangi Ülke Olduğunu Söyleyelim!

Sen Finlandiya gibi tasarrufa önem veriyorsun. Bu yüzden harcamalarını hep kontrollü yapıyor ve ona göre bir bütçe belirliyorsun. Kaliteye de önem verdiğinden bir şey alırken oldukça ince eleyip sık dokuyorsun. Dayanamadığın nokta ise teknolojik ürünler. Hayatını kolaylaştıracak ve mantıklı olan her şeye kabulün var.