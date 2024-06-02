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Bize En Çok Para Harcadığın Şeyi Söyle Hangi Ülke Olduğunu Söyleyelim!

etiket Bize En Çok Para Harcadığın Şeyi Söyle Hangi Ülke Olduğunu Söyleyelim!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 17:01

Bize harcama biçimini ve en çok nelere para harcadığını anlat senin hangi ülke gibi olduğunu söyleyelim!

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1. İlk olarak dışarı çıkmayı ne kadar seviyorsun? Bizim için puanlar mısın? (1 en düşük 6 en yüksek)

1. İlk olarak dışarı çıkmayı ne kadar seviyorsun? Bizim için puanlar mısın? (1 en düşük 6 en yüksek)

2. Günlük harcamalarında en yüksek kalem bunlardan hangisine ayrılıyor?

3. En çok hangi tür ürünleri alırken dikkat edersin?

4. Tatil harcamalarına yıllık ne kadarlık bir bütçe ayırıyorsun?

5. Yemek yeme alışkanlığın hakkında konuşalım şimdi. En çok nerede yemek yemekten keyif alıyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Sana bir seçenek sunulduğunu düşünelim. Hediye verecekler ve aralarından tek bir tane seçmen gerekiyor. Bunlardan hangisi olur?

7. Online alışveriş yaparken en çok hangi kategorilerde ürünleri incelersin?

8. Son olarak bunlardan hangisi sana daha yakın geliyor?

Finlandiya!

Finlandiya!

Sen Finlandiya gibi tasarrufa önem veriyorsun. Bu yüzden harcamalarını hep kontrollü yapıyor ve ona göre bir bütçe belirliyorsun. Kaliteye de önem verdiğinden bir şey alırken oldukça ince eleyip sık dokuyorsun. Dayanamadığın nokta ise teknolojik ürünler. Hayatını kolaylaştıracak ve mantıklı olan her şeye kabulün var.

Kanada!

Kanada!

Sen de Kanada gibi her türlü harcamaya mantıklı ve verimli olduğu sürece tamam diyorsun. Kişisel gelişime ve eğitime önem verdiğinden harcama kalemlerinin en tepesinde bunlar var. Seyahat etmeyi seviyor, sosyal sorumluluk projelerine katılıyorsun. Tasarruf da edersin bazen çok lüks harcamalar da yapabilirsin!

İspanya!

İspanya!

Eğlence ve zevklerin senin için çok ama çok önemli. Tıpkı İspanya gibi! Konserlere ve etkinliklere gitmeye bayılıyor, yeni güzel kıyafetler alıyor ve dışarda güzel yerlerde yemek yemeyi çok seviyorsun. Elin bayağı açık diyebiliriz.

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