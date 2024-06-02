Bize En Çok Para Harcadığın Şeyi Söyle Hangi Ülke Olduğunu Söyleyelim!
Bize En Çok Para Harcadığın Şeyi Söyle Hangi Ülke Olduğunu Söyleyelim!
Bize harcama biçimini ve en çok nelere para harcadığını anlat senin hangi ülke gibi olduğunu söyleyelim!
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1. İlk olarak dışarı çıkmayı ne kadar seviyorsun? Bizim için puanlar mısın? (1 en düşük 6 en yüksek)
2. Günlük harcamalarında en yüksek kalem bunlardan hangisine ayrılıyor?
3. En çok hangi tür ürünleri alırken dikkat edersin?
4. Tatil harcamalarına yıllık ne kadarlık bir bütçe ayırıyorsun?
5. Yemek yeme alışkanlığın hakkında konuşalım şimdi. En çok nerede yemek yemekten keyif alıyorsun?
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