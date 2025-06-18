onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Bize Ekonomik Durumunu Anlat, Ne Zaman Evleneceğini Söyleyelim!

etiket Bize Ekonomik Durumunu Anlat, Ne Zaman Evleneceğini Söyleyelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
18.06.2025 - 17:04

Ekonomi dengesini tutturmak zaten zorken, bir de evlilik hayalleri işin içine girince işler iyice karışıyor. Gel, bize harcama alışkanlıklarını anlat, biz de ne zaman evleneceğini tahmin edelim!

Seni fazla bekletmeden teste alalım👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sana göre en ideal düğün mevsimi ne?

2. Bazıları hisseder! Bir gün çok zengin olacak mısın?

3. Söyle bakalım, şu an aktif olarak çalışıyor musun?

4. Hangi mekanda düğün yapmak isterdin?

5. Daha önce hiç kendi işini kurma girişiminde bulundun mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Para biriktirme konusunda ne kadar başarılısın? Kendini puanla bakalım!

7. Alışveriş yaparken nasıl karar veriyorsun?

8. Son olarak, sen yatırım konusunda gelenekselci misin?

İstesen bugün evlenebilirsin!

Ekonomik durumun oldukça iyi görünüyor! Dilersen tam şu an bile evlenebilirsin. Hayalindeki düğün için hiçbir engel görünmüyor; ister kırda masalsı bir organizasyon, ister şık bir otelde dillere destan bir gece... Her şeyin en güzeline layıksın ve belli ki gönlünce hareket edebilecek güçtesin. O zaman soru şu: Adayın var mı? Varsa gözünün içine bakıyordur zaten. Yoksa da yakında birileri radarına girebilir!

İki seneye nikah masası gözüküyor!

Sen bu konuyu ciddiye alıyorsun, bu net. Kendini toparlamaya çalıştığın, planlı hareket etmeye başladığın bir dönemdesin. Her şey dört dörtlük değil belki ama senin kararlılığın takdire şayan. Bu gidişle yaklaşık iki seneye evlilik hayalin gerçek olabilir! Ufak tefek aksaklıklar seni yıldırmasın. Zamanla rayına oturacak çok şey var. Hem sen ne istediğini bilenlerdensin, bu da sana büyük avantaj. Aşk da zaten hazırsa, bu süreç birlikte daha da kolay geçecek!

Önceliğin farklı!

Evlilik mi? Olabilir tabii... Ama şu sıralar senin gündeminde başka bir öncelik var gibi: kendin! Ekonomik açıdan bir düzen kurma çaban sürüyor, ama onun ötesinde sen ruhsal ve duygusal olarak da tam bir dönüşüm sürecindesin. Kendi yolunu çizmeden kimsenin yoluna dahil olmak istemiyorsun. Bu çok değerli bir duruş. Belki çevrenden “Hadi artık” baskısı geliyor ama sen biliyorsun; zamanın geldiğinde, hem kalbin hem cebin buna hazır olacak. O güne kadar bu yolculuğun tadını çıkar!

Biraz daha zamanı var!

Senin evliliğine daha var gibi. Tam tarih vermek zor ama yakın zamanda olmayacak gibi görünüyor. Öncelikle şu borçları bir düzene sokmak, biraz da birikim yapmak iyi olabilir. Hayatın bu döneminde 'en iyisi' değil, 'en doğrusu' daha kıymetli. Unutma, her şeyin en iyisi pahalısı değildir. Az ama öz adımlar atmak seni hayaline daha sağlam taşır. Ufak kaçamaklar, biraz tasarruf... Sonrası zaten yavaş yavaş şekillenir. Sen yeter ki karamsarlığa kapılma!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın