Bize Ekonomik Durumunu Anlat, Ne Zaman Evleneceğini Söyleyelim!
Ekonomi dengesini tutturmak zaten zorken, bir de evlilik hayalleri işin içine girince işler iyice karışıyor. Gel, bize harcama alışkanlıklarını anlat, biz de ne zaman evleneceğini tahmin edelim!
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1. Sana göre en ideal düğün mevsimi ne?
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2. Bazıları hisseder! Bir gün çok zengin olacak mısın?
3. Söyle bakalım, şu an aktif olarak çalışıyor musun?
4. Hangi mekanda düğün yapmak isterdin?
5. Daha önce hiç kendi işini kurma girişiminde bulundun mu?
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6. Para biriktirme konusunda ne kadar başarılısın? Kendini puanla bakalım!
7. Alışveriş yaparken nasıl karar veriyorsun?
8. Son olarak, sen yatırım konusunda gelenekselci misin?
İstesen bugün evlenebilirsin!
İki seneye nikah masası gözüküyor!
Önceliğin farklı!
Biraz daha zamanı var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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