Bize Ekonomik Durumunu Anlat, Ne Zaman Evleneceğini Söyleyelim!

Sen bu konuyu ciddiye alıyorsun, bu net. Kendini toparlamaya çalıştığın, planlı hareket etmeye başladığın bir dönemdesin. Her şey dört dörtlük değil belki ama senin kararlılığın takdire şayan. Bu gidişle yaklaşık iki seneye evlilik hayalin gerçek olabilir! Ufak tefek aksaklıklar seni yıldırmasın. Zamanla rayına oturacak çok şey var. Hem sen ne istediğini bilenlerdensin, bu da sana büyük avantaj. Aşk da zaten hazırsa, bu süreç birlikte daha da kolay geçecek!