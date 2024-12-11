Bize Dürüst Ol: Ofiste Gerçekten Mutlu musun?

Ofiste geçirdiğin saatler hayatının büyük bir kısmını kaplıyor, değil mi? Peki bu saatlerde gerçekten mutlu musun yoksa 'eh' diyerek mi devam ediyorsun? İş arkadaşların, yöneticin ya da işin kendisi seni ne kadar tatmin ediyor?

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