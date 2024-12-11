Bize Dürüst Ol: Ofiste Gerçekten Mutlu musun?
Bize Dürüst Ol: Ofiste Gerçekten Mutlu musun?
Ofiste geçirdiğin saatler hayatının büyük bir kısmını kaplıyor, değil mi? Peki bu saatlerde gerçekten mutlu musun yoksa 'eh' diyerek mi devam ediyorsun? İş arkadaşların, yöneticin ya da işin kendisi seni ne kadar tatmin ediyor?
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İşe gitmek için uyandığında ilk düşündüğün şey ne oluyor?
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Ofisteki çalışma arkadaşlarından kaçıyla arandan su sızmaz?
Ee çok çalıştık, öğlen molalarında nefes almamız lazım. Ofiste öğle molaların nasıl geçiyor?
Yöneticin ani bir toplantı düzenleneceğini ve herkesin 1 saat geç çıkacağını söyledi. O an aklından geçen şey ne olur?
Ofise giderken kullandığın ulaşım aracı, bunlardan hangisi?
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Şimdi söyle bakalım: Ofiste yapılan dedikodularda hiç adın geçti mi?
Ofisinde mesai sonrası etkinlikler düzenleniyor mu?
Can alıcı soru: İş dışında kendine çok vakit ayırabiliyor musun?
Ofiste olmak senin için en keyif verici şeylerden biri!
Sen ofiste gayet mutlusun!
Ofiste mutlusun ama bazı şeyler düzeltilmeli diye düşünüyorsun.
Ofiste pek mutlu değilsin gibi.
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