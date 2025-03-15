Bize Burcunu Söyle, İlişkinde Kendini Nasıl İfade Ediyorsun Anlatalım!
Bize Burcunu Söyle, İlişkinde Kendini Nasıl İfade Ediyorsun Anlatalım!
Herkes burcunun özelliklerini okumaya bayılıyor. Peki burcuna göre ilişkide kendini nasıl ifade ettiğini de merak etmiyor musun? Artık merak etmene gerek kalmadı biz sana anlatıyoruz. Burcuna göre ilişkideki tavırlarına gel beraber bakalım...
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim mi?
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2. Şimdi de burcunu seç bakalım...
Koç Burcu
Boğa Burcu
İkizler Burcu
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Yengeç Burcu
Aslan Burcu
Başak Burcu
Terazi Burcu
Akrep Burcu
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Yay Burcu
Oğlak Burcu
Kova Burcu
Balık Burcu
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