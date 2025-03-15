Bize Burcunu Söyle, İlişkinde Kendini Nasıl İfade Ediyorsun Anlatalım!

İlişkilerinde lider hep sen oluyorsun, öyle değil mi? Ama bu hiç şaşılacak bir şey değil çünkü sen doğuştan lidersin. Hislerini doğrudan şak şak diye söylemekten geri durmuyorsun. Böyle her şeyi doğrudan söylemen arada partnerini şaşırtmıyor değil. Duygularını çekinmeden söylüyorsun ama sadece söylemekle kalmıyorsun, sen bir de yaptığın sürprizlerle tanınıyorsun. Büyük jestler, sürpriz planlar hep senden soruluyor! Ama bunların yanında fazla aceleci ve sabırsız olman ile arada partnerini bunaltıyorsun.