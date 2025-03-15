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Bize Burcunu Söyle, İlişkinde Kendini Nasıl İfade Ediyorsun Anlatalım!

etiket Bize Burcunu Söyle, İlişkinde Kendini Nasıl İfade Ediyorsun Anlatalım!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
15.03.2025 - 23:46

Herkes burcunun özelliklerini okumaya bayılıyor. Peki burcuna göre ilişkide kendini nasıl ifade ettiğini de merak etmiyor musun? Artık merak etmene gerek kalmadı biz sana anlatıyoruz. Burcuna göre ilişkideki tavırlarına gel beraber bakalım...

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim mi?

2. Şimdi de burcunu seç bakalım...

Koç Burcu

İlişkilerinde lider hep sen oluyorsun, öyle değil mi? Ama bu hiç şaşılacak bir şey değil çünkü sen doğuştan lidersin. Hislerini doğrudan şak şak diye söylemekten geri durmuyorsun. Böyle her şeyi doğrudan söylemen arada partnerini şaşırtmıyor değil. Duygularını çekinmeden söylüyorsun ama sadece söylemekle kalmıyorsun, sen bir de yaptığın sürprizlerle tanınıyorsun. Büyük jestler, sürpriz planlar hep senden soruluyor! Ama bunların yanında fazla aceleci ve sabırsız olman ile arada partnerini bunaltıyorsun.

Boğa Burcu

Güven ve istikrar dedin mi de boğalar akla geliyor! Senin için ilişki sağlam bir güvene dayanmalı. Yani güven yoksa senin için bir ilişki de yok demek. Sen karşındakine sevdiğini göstermeyi bilenlerdensin. Sevgini de fiziksel olarak gösteriyorsun daha çok. Ayrıca partnerini mutlu etmek için hediye vermeyi çok seviyorsun. Bunlar öyle büyük hediyeler değil tabii, küçük jestlerle karşındakini mutlu etmeyi biliyorsun. Tek bir kötü özelliğini söyleyecek olsak bu, kıskanç ve inatçı yapın. Bunlar da partnerini ara ara zorlayabiliyor.

İkizler Burcu

Seni iletişim ustası olarak tanımlasak abartmış olmayız. Sen birileriyle iletişim kurmakta çok iyisin. İlişkinde de bu özellik çok ön plana çıkıyor. Partnerinle konuşmayı ve sohbet etmeyi çok sevdiğin doğru. Sen zaten bu konuşmanla ve zekanla partnerini etkiliyorsun. Bunun yanında eğlenceli kişiliğin de ilişkiyi hep dinamik tutmayı sağlıyor. Ama o kararsızlığın yok mu, işte o ilişkini bazen zora sokabiliyor.

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Yengeç Burcu

Duygusallığı en yüksek yaşayan burçlardan biri yengeçler. Eee bu duygusallık ilişkide sevgi patlamalarına neden oluyor. Sen partnerini içten ve derin duygularla seviyorsun. Ama sadece sevmekle kalmıyorsun, bunun yanında partnerinin duygusal ihtiyaçlarını da gözetiyorsun. Partnerinin güvendiği ve sığındığı bir liman olmak senin ilişkide amacın diyebiliriz. Yani kısacası sen, partnerinin yuvası olmak istiyorsun!

Aslan Burcu

Aslan demek ortamın en görüneni demek. Sen adeta yıldız olmak için doğmuşsun. İlişkinde de sen merkezde olmayı seviyorsun. Yani elbette partnerine ilgi göstermeyi seviyorsun ama asıl ilgiyi sen bekliyorsun. Bir ilişkide özel hissetmek ve takdir edilmek senin en sevdiğin şeylerden biri. Büyük büyük her şeyi sevdiğin için partnerine de büyük sürprizler planlamak tam senin işin.

Başak Burcu

Başakları hep temiz ve düzenli olmalarıyla biliyoruz. Peki ilişkide nasıllar? Öncelikle başak burcuysan sevgini gösterme yolun sözlerle değil, daha çok davranışlarla oluyor. Sen partnerine hislerini onun için bir şeyler yaparak gösteriyorsun. Partnerinin bir şeye ihtiyacı varsa daha o söylemeden sen onun için gideriyorsun. Yani sen partnerini anlamaya ve ona göre davranmayı çok iyi biliyorsun!

Terazi Burcu

Tüm teraziler gibi sen de tam bir denge ustasısın. İlişkinde de dengeyi ve uyumu sağlayabiliyorsun. Sana göre bir ilişki sadece senin mutlu olmanla olmaz, ilişkide hem senin hem partnerinin mutlu olması gerektiğine inanıyorsun. Bu dengeyi kurabilmek için de elinden geleni yapıyorsun. Sevgini ifade ederken romantik olan ne varsa yapıyorsun. Hem küçük jestler hem romantik sözlerle ilişkide kendini ifade etmeyi çok iyi biliyorsun!

Akrep Burcu

Tutkunun burcu olan akrep isen sen ilişkilerini en yoğun şekilde yaşıyorsun demektir. Senin için aşk, her şeyin önünde ve sen birini seversen ona tamamıyla bağlanıyorsun. Sen öyle duygularını ortaya dökmeyi sevenlerden değilsin. Zaten senin o gizemli yapın partnerin için çok daha çekici oluyor. Kendini ifade ederken daha gizemli yollar kullandığın da doğru! Senin o kıskançlığın ve sahiplenme duygun arada işleri biraz karıştırsa da sadakatin o huyunun önüne geçiyor.

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Yay Burcu

Özgürlüğüne düşkün olan yaylar, ilişkiye pozitif enerji katan burçlar. Yani senin için romantizm oturup saatlerce birbirinizin gözlerinin içine bakmak değil , daha çok maceradan maceraya koşmak. Hislerini gayet rahat bir şekilde partnerine söyleyebilen birisin. Açık iletişimi her şeye tercih ediyorsun yani. Özgürlüğüne düşkün olduğunu başta söyledik ama bu düşkünlük biraz fazla kaçınca ilişkide partnerin kendini ikinci planda hissedebiliyor.

Oğlak Burcu

Güvenilir ve sorumluluk sahibi olan oğlaklar için ilişki çok ciddi bir mesele. O yüzden sen de duygunu ifade ederken aynı bu ciddiyette oluyorsun. Hatta duygunu ifade etmekten çok gösterdiğini söyleyebiliriz. Duygusal yönünü dışarı çıkarmayı pek başaramadığın da doğru. Ama ilişkinin başlarında daha mesafeli dursan da ilerledikçe içindeki sevgiyi ortaya döküyorsun.

Kova Burcu

Kendisi yaratıcı bir burç olan kovalar, ilişkilerde de yaratıcı oluyor. Senin aşkı sadece duygusal bir bağ olarak görmediğin açık. Sen aşkı aynı zamanda entellektüel bir birliktelik olarak da görüyorsun. Hislerini ifade ederken de nerede farklı bir yol var onu buluyorsun. Zaman zaman partnerinin duygusal ihtiyaçlarına mesafeli görünebiliyorsun. Ama partnerine özgürlük tanıman ve farklı bir ilişki yaratmanla ortaya çıkıyorsun diyebiliriz.

Balık Burcu

Balık demek romantizm demek kısaca. Duygusallıklarıyla bilinen balık burcuysan aşk ve romantizm senden soruluyor. Partnerine sonsuz bir sevgi ve şefkat sunuyorsun. Sevgini ifade ederken de sınırın yok. Hayal gücün ve yaratıcılığın ne kadar genişse o kadar ifade yolun var aslında. Ara sıra bu hayalperestlik seni gerçeklerden koparsa da partnerine sunduğun aşk ve derin sevgin sayesinde bu, görmezden gelinebiliyor.

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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