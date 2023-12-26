Bize Bir Yılbaşı Alışverişi Yap Maliyetini Hesaplayalım!
Bize Bir Yılbaşı Alışverişi Yap Maliyetini Hesaplayalım!
Yılbaşı zamanı geldi, içimizde yine bir kıpırtı başladı. Geride bıraktığımız yılda her ne yaşarsak yaşayalım, yeni yıla yeni umutlarla ve kocaman bir heyecanla başlamak her zaman en doğrusu ve en güzeli.
Bu testimizde bir yılbaşı alışverişi yapmanı istiyoruz. Sonra da birlikte maliyeti ne kadarmış hesaplayacağız.
Hazırsan başlayalım! 🎄🎈
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Olmazsa olmazlardan; öncelikle bir yılbaşı ağacı seç bakalım!
2. Yılbaşı ağacı süssüz olmaz! Hangisi tam sana göre?
3. Şimdi bir de yılbaşı şapkası seç!
4. Kapı süssüz olmaz, seç bakalım. 👇
5. Oyunsuz olmaz, hangi oyunu istersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Güzel bir yılbaşı sofrasının olmazsa olmazı; yemek takımı. Hangisi tam senin sofrana uygun?
7. Sofrana şöyle güzel bir peçete seç bakalım.
8. Hangi bardak tam senlik?
9. Bir de mum seç bakalım.
10. Aksesuarsız olmaz. Hangisi tam senlik?
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Son olarak ışıksız olmaz. Her yer ışıl ışıl olmalı. Hangisini istersin?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Senin yılbaşı alışverişin 3000 TL tuttu! 🎄