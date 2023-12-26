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Bize Bir Yılbaşı Alışverişi Yap Maliyetini Hesaplayalım!

etiket Bize Bir Yılbaşı Alışverişi Yap Maliyetini Hesaplayalım!

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 14:01

Yılbaşı zamanı geldi, içimizde yine bir kıpırtı başladı. Geride bıraktığımız yılda her ne yaşarsak yaşayalım, yeni yıla yeni umutlarla ve kocaman bir heyecanla başlamak her zaman en doğrusu ve en güzeli. 

Bu testimizde bir yılbaşı alışverişi yapmanı istiyoruz. Sonra da birlikte maliyeti ne kadarmış hesaplayacağız. 

Hazırsan başlayalım! 🎄🎈

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1. Olmazsa olmazlardan; öncelikle bir yılbaşı ağacı seç bakalım!

2. Yılbaşı ağacı süssüz olmaz! Hangisi tam sana göre?

3. Şimdi bir de yılbaşı şapkası seç!

4. Kapı süssüz olmaz, seç bakalım. 👇

5. Oyunsuz olmaz, hangi oyunu istersin?

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6. Güzel bir yılbaşı sofrasının olmazsa olmazı; yemek takımı. Hangisi tam senin sofrana uygun?

7. Sofrana şöyle güzel bir peçete seç bakalım.

8. Hangi bardak tam senlik?

9. Bir de mum seç bakalım.

10. Aksesuarsız olmaz. Hangisi tam senlik?

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11. Son olarak ışıksız olmaz. Her yer ışıl ışıl olmalı. Hangisini istersin?

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Senin yılbaşı alışverişin 1100 TL tuttu! 🎄

Sen yılbaşında mütevazılığı seven bir taraftasın. Yeni yılda elbette alışveriş yapıyorsun ama bunu oldukça makul tutmaya çalışıyorsun. Özelikle aldığın ufak şeylerde sen genellikle ekonomik ve kullanışlı olmasına özen gösteriyorsun. Senin için yılbaşında maneviyat gösterişten daha önde. Dolayısıyla o günü kutlamaktan hoşlansan da aşırılığa kaçmayı hiç sevmiyorsun. (Not: bu maliyet hesaplamasına gıda harcamaların dahil değil.) 

Senin yılbaşı alışverişin 3000 TL tuttu! 🎄

Sen yılbaşında net eğlenmeyi çok seviyorsun. Belli ki her yıl ya sizin evde ya da sevdiğiniz birilerinin evinde toplanılıyor. Önce güzel ve ışıl ışıl bir yemek yeniyor ardından oyun faslı başlıyor. Sen genel olarak birlik beraberlik içinde bugünü geçirmeyi çok seviyorsun. Sonrasındaysa genellikle geri sayım başladığında sevdiklerinle sarılıp en iyi dilekleri diliyorsunuz. Ne diyelim güzel bir yıl olsun! 💚🎄💕

(Not: bu maliyet hesabına gıda alışverişin dahil değil.) 

Senin yılbaşı alışverişin 5000TL tuttu! 🎄

Vay vay vay! Parti şimdiden başlamış gibi sizde! Sen yılbaşını görkemli bir şekilde kutlamaya bayılıyorsun. Sonuçta yeni bir yıl, ne kadar iyi bir modda girersek o kadar iyi. Sen bu hayatı yaşıyorsun he! Özellikle senin için en güzel detaylardan birisi iyi bir sofra, görkemli bir yılbaşı ağacı ve ''Bu evde yılbaşı dolu dolu kutlanıyor!'' diye bağıran harika bir kapı süsü! Evden yükselen müzikler, mükemmel içecekler ve yiyecekler. Sana şimdiden kocaman musmutlu yıllar diliyoruz! 💕🎄💚

(Not: bu maliyet hesabına gıda alışverişi dahil edilmemiştir.)

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Senin yılbaşı alışverişin 3000 TL tuttu! 🎄