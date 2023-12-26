Bize Bir Yılbaşı Alışverişi Yap Maliyetini Hesaplayalım!

Yılbaşı zamanı geldi, içimizde yine bir kıpırtı başladı. Geride bıraktığımız yılda her ne yaşarsak yaşayalım, yeni yıla yeni umutlarla ve kocaman bir heyecanla başlamak her zaman en doğrusu ve en güzeli.

Bu testimizde bir yılbaşı alışverişi yapmanı istiyoruz. Sonra da birlikte maliyeti ne kadarmış hesaplayacağız.

Hazırsan başlayalım! 🎄🎈