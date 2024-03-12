Bize Bir Ev Kur, Senin Karakterini Analiz Edelim!
Bize Bir Ev Kur, Senin Karakterini Analiz Edelim!
Hayalini kurduğun ev benzersiz karakterin hakkında ipuçları barındırıyor. O zaman, bize bir ev kur, karakterini daha yakından analiz edelim!👇
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1. Bu evlerden birini seçerek testimize başlayalım!
2. Şimdi sıra oturma odası seçiminde!
3. Peki, şimdi de bir yemek masası seç bakalım!
4. Nasıl bir mutfak dekorasyonu istersin?
5. Yatak odası?
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6. Giyinme odan nasıl olsun?
7. Peki bahçen?
8. Son olarak, banyoyu seç!
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