Bize Aileni Anlat, Nasıl Bir Evde Yaşamanız Gerektiğini Söyleyelim!
Bize Aileni Anlat, Nasıl Bir Evde Yaşamanız Gerektiğini Söyleyelim!
Aile yapınıza uygun ideal evi bu testin sonunda söylüyoruz. Hazırsan başlıyoruz!
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1. İlk sorumuzla başlayalım, aile üyelerinin arasında evcil bir hayvan var mı?
2. Evde vakit geçirmeyi ne kadar seviyorsun? Puanlar mısın?
3. Kaç kişilik bir aileye sahipsin?
4. Peki, şu anda ailenle mi yaşıyorsun yoksa yalnız mı?
5. En son birlikte ne zaman tatil yaptınız?
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6. Medeni halin ne?
7. Akşam yemek rutininizi öğrenebilir miyiz?
8. Son olarak, Ailedeki geleneklerden hangisi size özel bir anlam taşır?
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