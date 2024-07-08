Bize Aileni Anlat Alman Gereken Arabayı Söyleyelim!
Bize Aileni Anlat Alman Gereken Arabayı Söyleyelim!
Ailenin büyüklüğü, yaşam tarzınız ve zevkinize göre size en uygun olan, almanız gereken arabayı testin sonunda söylüyoruz.
Hazırsan başlayalım!👇
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1. Kaç kişilik bir aileye sahipsin?
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2. Medeni halini öğrenelim!
3. Şu an bir çocuğun var mı?
4. Sence ne kadar iyi bir şoförsün? Puanlar mısın?
5. Ailendeki insanlar arasında kime daha çok benziyorsun?
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