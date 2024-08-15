BIST 100 Yükselişte, Euro/TL’de Düşüş Sinyali! 15 Ağustos 2024 Piyasalarında Neler Oluyor?
BIST 100 Yükselişte, Euro/TL’de Düşüş Sinyali! 15 Ağustos 2024 Piyasalarında Neler Oluyor?
15 Ağustos 2024'te piyasalarda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. BIST 100 endeksi güçlü bir yükselişle dikkat çekerken, Euro/TL kurunda hafif bir gerileme var. İşte, 15 Ağustos'ta piyasalarda neler olup bittiğinin tüm detayları.
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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %1,39 oranında değer kazanarak 9.967,80 puan seviyesine yükseldi.
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