BIST 100 Yükselişte, Euro/TL’de Düşüş Sinyali! 15 Ağustos 2024 Piyasalarında Neler Oluyor?

Bu olumlu seyir, son dönemde yaşanan dalgalanmaların ardından piyasada yeniden bir toparlanma işareti olarak değerlendiriliyor.

BIST 30 endeksi de bu yükseliş trendine katıldı ve %1,52 oranında artışla 10.860,45 puan seviyesine ulaştı.