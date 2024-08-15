Görüş Bildir
Haberler
Finans
BIST 100 Yükselişte, Euro/TL’de Düşüş Sinyali! 15 Ağustos 2024 Piyasalarında Neler Oluyor?

etiket BIST 100 Yükselişte, Euro/TL’de Düşüş Sinyali! 15 Ağustos 2024 Piyasalarında Neler Oluyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 18:22

15 Ağustos 2024'te piyasalarda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. BIST 100 endeksi güçlü bir yükselişle dikkat çekerken, Euro/TL kurunda hafif bir gerileme var. İşte, 15 Ağustos'ta piyasalarda neler olup bittiğinin tüm detayları.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %1,39 oranında değer kazanarak 9.967,80 puan seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %1,39 oranında değer kazanarak 9.967,80 puan seviyesine yükseldi.

Bu olumlu seyir, son dönemde yaşanan dalgalanmaların ardından piyasada yeniden bir toparlanma işareti olarak değerlendiriliyor.

BIST 30 endeksi de bu yükseliş trendine katıldı ve %1,52 oranında artışla 10.860,45 puan seviyesine ulaştı.

15 Ağustos itibarıyla döviz kurlarında ise dikkat çeken bir sakinlik hakim.

15 Ağustos itibarıyla döviz kurlarında ise dikkat çeken bir sakinlik hakim.

Dolar/TL kuru, 33,6091 seviyesinde sabit kalırken, Euro/TL kuru da 37,0208 seviyesinde değişmeden yatay bir seyir izliyor.

Öte yandan, Euro/Dolar paritesi %0,26 oranında düşüşle 1,0983 seviyesine geriledi.

15 Ağustos itibarıyla altın piyasasında hafif bir yükseliş gözlemleniyor.

Ons altın, %0,21 oranında değer kazanarak 2.452,95 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın ise güncel olarak 2.652 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın fiyatı 4.336 TL seviyesinde yer alıyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın