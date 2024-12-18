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BIST 100 ve Dövizde Bugün Ne Oluyor? 18 Aralık’ta Piyasalarda Dikkat Çekenler

etiket BIST 100 ve Dövizde Bugün Ne Oluyor? 18 Aralık’ta Piyasalarda Dikkat Çekenler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.12.2024 - 18:28

Haftanın ortasına geldik ve piyasalar hâlâ dikkatle izleniyor! Borsa İstanbul’daki hareketlilik, döviz kurlarındaki sakinlik ve altın fiyatlarının güncel durumu yatırımcıların radarında. 

İşte 18 Aralık Çarşamba gününe dair tüm detaylar:

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Borsa İstanbul’da neler oluyor?

Borsa İstanbul’da neler oluyor?

BIST 100 endeksi güne 10.009,54 puan seviyesinden başladı. Dün alıcılı bir performans sergileyen endeks, %0,96 düşüşle günü 9.916,27 puandan tamamlamıştı.

Bugün bankacılık endeksi %0,01 düşerken, holding endeksi %0,01 arttı.

Bugün bankacılık endeksi %0,01 düşerken, holding endeksi %0,01 arttı.

Sektörlerde ise hareketlilik dikkat çekiyor.

Sektörlerde ise hareketlilik dikkat çekiyor.

İnşaat sektörü %0,57 artışla günün en çok kazandıranı olurken, menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü %0,47 kayıpla en çok düşüş yaşayan sektör oldu.

Fed’in faiz kararı öncesinde döviz piyasası sakin.

Fed’in faiz kararı öncesinde döviz piyasası sakin.

Dolar/TL, güne 35,0185 seviyesinde başladı. Dün en yüksek 35,0017 TL, en düşük 34,9520 TL seviyelerini görerek günü 34,9813 TL seviyesinden kapattı.

Euro/TL de benzer şekilde sakin.

Euro/TL de benzer şekilde sakin.

Şu anda 36,7843 TL seviyesinde işlem gören Euro, dün en yüksek 36,8615 TL, en düşük 36,7021 TL seviyelerinde fiyatlandı.

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Altın piyasası her zamanki gibi dikkatle takip ediliyor.

Altın piyasası her zamanki gibi dikkatle takip ediliyor.

Ons altın, güne 2.642,75 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde 2.642-2.651 dolar aralığında işlem gören ons altın, şu sıralar 2.647 dolar civarında.

Gram altın 2.979 TL, çeyrek altın ise 4.881 TL seviyelerinde fiyatlanıyor.

Gram altın 2.979 TL, çeyrek altın ise 4.881 TL seviyelerinde fiyatlanıyor.

Cumhuriyet altını ise 19.056 TL alış, 19.416 TL satış fiyatıyla yatırımcıları bekliyor.

Brent petrolde hafif yükseliş var!

Brent petrolde hafif yükseliş var!

Enerji piyasasında, Brent petrol fiyatları %0,83 artışla 73,80 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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