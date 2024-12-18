BIST 100 ve Dövizde Bugün Ne Oluyor? 18 Aralık’ta Piyasalarda Dikkat Çekenler
BIST 100 ve Dövizde Bugün Ne Oluyor? 18 Aralık’ta Piyasalarda Dikkat Çekenler
Haftanın ortasına geldik ve piyasalar hâlâ dikkatle izleniyor! Borsa İstanbul’daki hareketlilik, döviz kurlarındaki sakinlik ve altın fiyatlarının güncel durumu yatırımcıların radarında.
İşte 18 Aralık Çarşamba gününe dair tüm detaylar:
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Borsa İstanbul’da neler oluyor?
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Bugün bankacılık endeksi %0,01 düşerken, holding endeksi %0,01 arttı.
Sektörlerde ise hareketlilik dikkat çekiyor.
Fed’in faiz kararı öncesinde döviz piyasası sakin.
Euro/TL de benzer şekilde sakin.
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Altın piyasası her zamanki gibi dikkatle takip ediliyor.
Gram altın 2.979 TL, çeyrek altın ise 4.881 TL seviyelerinde fiyatlanıyor.
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