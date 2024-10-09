BIST 100 Endeksi Yükselişini Sürdürüyor, Altın Fiyatları 9 Ekim'de Düşüşte!

Güncel piyasa haberlerini merak eden yatırımcılar için Borsa İstanbul, altın fiyatları ve döviz kurlarındaki son gelişmeleri derledik. Hem yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler hem de finans dünyasındaki hareketlilik hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için işte detaylar.