BIST 100 Endeksi Yükselişini Sürdürüyor, Altın Fiyatları 9 Ekim'de Düşüşte!
BIST 100 Endeksi Yükselişini Sürdürüyor, Altın Fiyatları 9 Ekim'de Düşüşte!
Güncel piyasa haberlerini merak eden yatırımcılar için Borsa İstanbul, altın fiyatları ve döviz kurlarındaki son gelişmeleri derledik. Hem yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler hem de finans dünyasındaki hareketlilik hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için işte detaylar.
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Bugün, BIST 100 Endeksi yatırımcıların yüzünü güldürerek yüzde 0,65 artışla 9.103,09 puana yükseldi.
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Borsa İstanbul'da gözlemlenen bu yükseliş, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratırken, bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybı yaşadı.
Sektör endeksleri arasında ise sigorta sektörü en çok kazandıran alan oldu.
Döviz kurlarındaki hareketlilik de piyasaların bir diğer önemli gündem maddesi.
Altın fiyatları ise son günlerde dikkat çeken bir diğer konu.
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