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BIST 100 Endeksi Yükselişini Sürdürüyor, Altın Fiyatları 9 Ekim'de Düşüşte!

etiket BIST 100 Endeksi Yükselişini Sürdürüyor, Altın Fiyatları 9 Ekim'de Düşüşte!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 18:32

Güncel piyasa haberlerini merak eden yatırımcılar için Borsa İstanbul, altın fiyatları ve döviz kurlarındaki son gelişmeleri derledik. Hem yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler hem de finans dünyasındaki hareketlilik hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için işte detaylar.

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Bugün, BIST 100 Endeksi yatırımcıların yüzünü güldürerek yüzde 0,65 artışla 9.103,09 puana yükseldi.

Bugün, BIST 100 Endeksi yatırımcıların yüzünü güldürerek yüzde 0,65 artışla 9.103,09 puana yükseldi.

Dün, Borsa İstanbul'da alış ağırlıklı bir seyir izlenmiş ve BIST 100 endeksi günü yüzde 0,15 artışla 9.044,89 puandan kapatmıştı. Bugünkü artışla birlikte borsa, yatırımcıların beklentilerini karşılayarak önemli bir toparlanma sürecine girmiş görünüyor.

Borsa İstanbul'da gözlemlenen bu yükseliş, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratırken, bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybı yaşadı.

Borsa İstanbul'da gözlemlenen bu yükseliş, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratırken, bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybı yaşadı.

Holding endeksi ise hafif bir kazanç ile yüzde 0,02 artış gösterdi.

Sektör endeksleri arasında ise sigorta sektörü en çok kazandıran alan oldu.

Sektör endeksleri arasında ise sigorta sektörü en çok kazandıran alan oldu.

Yüzde 0,92 oranında bir artış göstererek dikkat çeken sigorta endeksi, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Diğer taraftan, finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 0,22 değer kaybı ile en fazla kaybettiren sektör olarak öne çıktı.

Döviz kurlarındaki hareketlilik de piyasaların bir diğer önemli gündem maddesi.

Döviz kurlarındaki hareketlilik de piyasaların bir diğer önemli gündem maddesi.

Bugün Dolar/TL kuru 34,2316 seviyesinde işlem görerek yüzde 0,07 düşüş kaydetti. Doların değer kaybetmesi, yatırımcılar için olumlu bir gelişme olarak yorumlanabilir. Euro/TL ise 37,4973 seviyesine gerileyerek yüzde 0,42 değer kaybı yaşadı.

Altın fiyatları ise son günlerde dikkat çeken bir diğer konu.

Altın fiyatları ise son günlerde dikkat çeken bir diğer konu.

Altın/Ons fiyatı bugün 2.607,90 dolara gerileyerek yüzde 0,53 değer kaybetti. Küresel piyasalarda altın işlemleri, son iki haftanın en düşük seviyelerini test ediyor.

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Ons altın, 2.613 dolara yaklaşırken, gram altın fiyatları da düşüşten etkilenmiş durumda.

Ons altın, 2.613 dolara yaklaşırken, gram altın fiyatları da düşüşten etkilenmiş durumda.

Gram altın alış fiyatı 2.870,20 TL, satış fiyatı ise 2.870,55 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Cumhuriyet altını alış fiyatı 18.368 TL, satış fiyatı ise 18.715 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Son olarak, petrol fiyatları da önemli bir gündem maddesi.

Son olarak, petrol fiyatları da önemli bir gündem maddesi.

Bugün Brent petrol varil fiyatı yüzde 2,15 düşüşle 75,52 dolar seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki bu sert düşüş, piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

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