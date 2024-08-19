BIST 100’de Güçlü Yükseliş, Dolar ve Euro Tırmanıyor! 19 Ağustos Piyasalarında Son Durum Ne?
BIST 100’de Güçlü Yükseliş, Dolar ve Euro Tırmanıyor! 19 Ağustos Piyasalarında Son Durum Ne?
BIST 100’de güçlü bir yükseliş yaşanıyor! 19 Ağustos itibarıyla piyasalar hareketli. Dolar ve Euro’nun tırmanışı devam ederken, yatırımcılar dikkat kesilmiş durumda.
Hangi hisseler kazandırıyor, döviz kurları nasıl seyrediyor? İşte detaylar!
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BIST 100 endeksi %2,43 oranında yükselerek 10.060,88 puan seviyesine ulaştı ve piyasadaki güçlü toparlanma sinyalleriyle dikkat çekti.
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