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BIST 100’de Güçlü Yükseliş, Dolar ve Euro Tırmanıyor! 19 Ağustos Piyasalarında Son Durum Ne?

etiket BIST 100’de Güçlü Yükseliş, Dolar ve Euro Tırmanıyor! 19 Ağustos Piyasalarında Son Durum Ne?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 18:23

BIST 100’de güçlü bir yükseliş yaşanıyor! 19 Ağustos itibarıyla piyasalar hareketli. Dolar ve Euro’nun tırmanışı devam ederken, yatırımcılar dikkat kesilmiş durumda.

Hangi hisseler kazandırıyor, döviz kurları nasıl seyrediyor? İşte detaylar!

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BIST 100 endeksi %2,43 oranında yükselerek 10.060,88 puan seviyesine ulaştı ve piyasadaki güçlü toparlanma sinyalleriyle dikkat çekti.

BIST 100 endeksi %2,43 oranında yükselerek 10.060,88 puan seviyesine ulaştı ve piyasadaki güçlü toparlanma sinyalleriyle dikkat çekti.

Endeksteki bu artış, özellikle büyük şirket hisselerindeki olumlu performansla destekleniyor.

Döviz kurlarında da yükselişler göze çarpıyor. Dolar/TL kuru %0,16 oranında artışla 33,7448 seviyesine çıkarken, Euro/TL kuru %0,57 oranında değer kazanarak 37,3859 seviyesine ulaştı.

Döviz kurlarında da yükselişler göze çarpıyor. Dolar/TL kuru %0,16 oranında artışla 33,7448 seviyesine çıkarken, Euro/TL kuru %0,57 oranında değer kazanarak 37,3859 seviyesine ulaştı.

Euro/Dolar paritesi de %0,21 oranında artarak 1,1050 seviyesinde işlem görüyor.

Altın piyasasında ise dalgalanmalar sürüyor.

Altın piyasasında ise dalgalanmalar sürüyor.

Ons altın %0,45 oranında gerileyerek 2.496,62 dolar seviyesine düştü, ancak gram altın fiyatı bugün en yüksek 2.718,14 TL seviyesini gördü.

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