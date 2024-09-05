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BIST 100’de Gerileme Devam Ediyor: 5 Eylül'de Dolar ve Euro Kuru Ne Durumda?

etiket BIST 100’de Gerileme Devam Ediyor: 5 Eylül'de Dolar ve Euro Kuru Ne Durumda?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 18:37

5 Eylül 2024 sabahına ekonomik piyasalarda dikkat çeken hareketlilikle başladık. Borsa İstanbul’da gerileme eğilimi sürerken, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların gözünü dolar ve euroya çevirdi. 

Gelin, bugünkü piyasa verilerine yakından bakalım!

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Bugün Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 9.962,61 puana geriledi.

Bugün Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 9.962,61 puana geriledi.

Gün boyunca devam eden bu düşüş trendi, yatırımcıların piyasadaki belirsizliklere karşı temkinli hareket etmelerine neden oldu. Gün sonunda ise endeks, yüzde 0,72 oranında bir değer kaybıyla 9.913,09 puandan kapanış yaptı.

Dolar/TL kuru, 33,9319 seviyesine gerileyerek yüzde 0,21 düşüş yaşadı.

Dolar/TL kuru, 33,9319 seviyesine gerileyerek yüzde 0,21 düşüş yaşadı.

Euro/TL kuru ise 37,7171 seviyesinde işlem görüyor ve yüzde 0,03 oranında düşüş gösterdi. Euro/dolar paritesi 1,1095 seviyesine çıkarak yüzde 0,03 oranında düşüş yaşadı.

Altın/Ons fiyatı, 2.509,68 dolara yükselerek yüzde 0,53 oranında bir artış gösterdi.

Altın/Ons fiyatı, 2.509,68 dolara yükselerek yüzde 0,53 oranında bir artış gösterdi.

Gram altın fiyatları, alış 2.740,51 TL ve satış 2.740,78 TL seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise alış 4.384,81 TL ve satış 4.481,18 TL olarak güncellenmiş durumda. Çeyrek altın, özellikle küçük yatırımcılar arasında popüler bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

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