BIST 100’de Gerileme Devam Ediyor: 5 Eylül'de Dolar ve Euro Kuru Ne Durumda?
BIST 100’de Gerileme Devam Ediyor: 5 Eylül'de Dolar ve Euro Kuru Ne Durumda?
5 Eylül 2024 sabahına ekonomik piyasalarda dikkat çeken hareketlilikle başladık. Borsa İstanbul’da gerileme eğilimi sürerken, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların gözünü dolar ve euroya çevirdi.
Gelin, bugünkü piyasa verilerine yakından bakalım!
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Bugün Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 9.962,61 puana geriledi.
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