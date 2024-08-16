BIST 100’de Düşüş, Altın Yükselişte! 16 Ağustos 2024 Piyasalarında Son Durum
BIST 100’de Düşüş, Altın Yükselişte! 16 Ağustos 2024 Piyasalarında Son Durum
BIST 100’deki düşüş, döviz kurlarındaki artış ve altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırım stratejilerini yeniden gözden geçirme gerekliliğini ortaya koyuyor. Piyasaların bu dalgalı seyrinde doğru adımlar atmak isteyenler için tüm detaylar burada!
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BIST 100 endeksi %1,53 oranında düşüşle 9.829,76puan seviyesine geriledi.
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