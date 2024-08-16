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BIST 100’de Düşüş, Altın Yükselişte! 16 Ağustos 2024 Piyasalarında Son Durum

etiket BIST 100’de Düşüş, Altın Yükselişte! 16 Ağustos 2024 Piyasalarında Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 19:11

BIST 100’deki düşüş, döviz kurlarındaki artış ve altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırım stratejilerini yeniden gözden geçirme gerekliliğini ortaya koyuyor. Piyasaların bu dalgalı seyrinde doğru adımlar atmak isteyenler için tüm detaylar burada!

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BIST 100 endeksi %1,53 oranında düşüşle 9.829,76puan seviyesine geriledi.

BIST 100 endeksi %1,53 oranında düşüşle 9.829,76puan seviyesine geriledi.

Bu düşüş, piyasalarda belirsizlik yaratarak yatırımcıları temkinli davranmaya itiyor. Son günlerde yaşanan bu dalgalanmalar, endeksteki aşağı yönlü hareketin devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Döviz kurlarında ise yükseliş rüzgarı esiyor!

Döviz kurlarında ise yükseliş rüzgarı esiyor!

Dolar/TL kuru %0,17 oranında artışla 33,6984 seviyesine çıkarken, Euro/TL kuru %0,32 oranında yükselişle 37,0771 seviyesine ulaştı. Euro/Dolar paritesi de %0,17 oranında artarak 1,0991 seviyesinde işlem görüyor.

Faiz oranlarında hafif bir gerileme gözleniyor.

Faiz oranlarında hafif bir gerileme gözleniyor.

Faizler %0,08 oranında düşüşle %42,32 seviyesine indi.

Ons altın %1,25 oranında değer kazanarak 2.487,48 dolar seviyesine yükseldi.

Ons altın %1,25 oranında değer kazanarak 2.487,48 dolar seviyesine yükseldi.

Bu yükselişle birlikte gram altın 2.697 TL, çeyrek altın ise 4.4410 TL seviyesine çıktı.

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