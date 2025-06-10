Birikim Yapamamanın Altında Yatan Neden Ne?
“Bu ay köşeye para atacağım!” dedin, 2. günün sonunda simit alırken bile kart çektin. Peki gerçekten neden birikim yapamıyorsun?
Belki farkında değilsin ama bazı alışkanlıklar, bazı düşünce tarzları seni sürekli ‘şimdi değil, sonra’ tuzağına çekiyor.
Bu testte sana aynayı tutuyoruz: Hem eğleneceksin hem de belki ‘para neden beni sevmiyor?’ sorusunun cevabını bulacaksın. Hazırsan birlikte birikim yapamamanın nedeninin öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle maaşın ya da harçlığın yattı. İlk düşüncen ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İnstagram’da “Yatırım yapmayı 21 yaşında öğrendim” temalı reels'lara tepkin:
3. Peki market alışverişine tok gitmediğin için 3 tane abur cuburla döndüğün zamanlar yaşadın mı?
4. Biraz da harcama alışkanlıklarına ışık tutalım. Kredi kartının son ekstresi geldi. Tepkin?
5. Kendini, kendine en çok hangi cümleyi söylerken buluyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir ay boyunca tüm harcamalarını gerçekten not ettiğin bir dönem oldu mu?
7. Yandaki cümleye ne kadar katılıyorsun? “Para biriktirmek için önce para kazanmak değil, önce alışkanlık gerekir.”
8. Son olarak bu iki seçenekten birini hayat boyu uygulamak zorundasın. Hangisi?
An'ı yaşıyorsun ama biraz işler ters gidiyor gibi!
Gerçekçi hedeflerle sistemli bir şekilde ilerlemelisin!
Duygularını kontrol etmek üzerinde kendini biraz daha fazla geliştirmen gerekiyor!
Sadece baş koyduğun bu yolda ilerlemeye devam et şampiyon!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın