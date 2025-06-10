onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Birikim Yapamamanın Altında Yatan Neden Ne?

etiket Birikim Yapamamanın Altında Yatan Neden Ne?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
10.06.2025 - 17:03

“Bu ay köşeye para atacağım!” dedin, 2. günün sonunda simit alırken bile kart çektin. Peki gerçekten neden birikim yapamıyorsun?

Belki farkında değilsin ama bazı alışkanlıklar, bazı düşünce tarzları seni sürekli ‘şimdi değil, sonra’ tuzağına çekiyor.

Bu testte sana aynayı tutuyoruz: Hem eğleneceksin hem de belki ‘para neden beni sevmiyor?’ sorusunun cevabını bulacaksın. Hazırsan birlikte birikim yapamamanın nedeninin öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle maaşın ya da harçlığın yattı. İlk düşüncen ne olur?

2. İnstagram’da “Yatırım yapmayı 21 yaşında öğrendim” temalı reels'lara tepkin:

3. Peki market alışverişine tok gitmediğin için 3 tane abur cuburla döndüğün zamanlar yaşadın mı?

4. Biraz da harcama alışkanlıklarına ışık tutalım. Kredi kartının son ekstresi geldi. Tepkin?

5. Kendini, kendine en çok hangi cümleyi söylerken buluyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir ay boyunca tüm harcamalarını gerçekten not ettiğin bir dönem oldu mu?

7. Yandaki cümleye ne kadar katılıyorsun? “Para biriktirmek için önce para kazanmak değil, önce alışkanlık gerekir.”

8. Son olarak bu iki seçenekten birini hayat boyu uygulamak zorundasın. Hangisi?

An'ı yaşıyorsun ama biraz işler ters gidiyor gibi!

Senin için hayat “an’ı yaşamak” demek ama bu anlar biraz pahalıya patlıyor olabilir… Harcamak seni mutlu ediyor, alışveriş terapisi en sevdiğin tür olabilir. Ama birikim yapmak da sana ileride daha büyük keyifler sunacak. Kendinden çok kısmadan ama küçük alışkanlıklarla bu döngüyü kırabilirsin. Mesela, “harcarken bir TL de kendine at” kuralını dene?

Gerçekçi hedeflerle sistemli bir şekilde ilerlemelisin!

Sen bir şeyleri planlamaya çalışıyorsun ama sistemsizlik kurbanısın. Bazen uygulama indiriyorsun ama içini açmıyorsun, bazen birikim hedefi koyuyorsun ama ayın 10’u olmadan bozuluyor. Merak etme, yapamayacağın bir şey değil. Sadece daha gerçekçi ve sade hedeflerle başlaman gerekiyor. Her şey bir “5 TL bile olsa kenara atmakla” başlar!

Duygularını kontrol etmek üzerinde kendini biraz daha fazla geliştirmen gerekiyor!

Sen birikimin değerini biliyorsun ama her ay duygusal dalgalanmalar seni yoldan çıkarabiliyor. “Bu ay biraz fazla yoruldum” dediğin anlar seni savunmasız bırakıyor. Ama farkındalık sende var, küçük taktiklerle (örneğin otomatik birikim, limitli harcama planları) bu işi çözeceksin. Yalnız değilsin, hepimiz biraz böyleyiz!

Sadece baş koyduğun bu yolda ilerlemeye devam et şampiyon!

Tebrikler! İçinde küçük bir yatırım danışmanı yatıyor olabilir. Plan yapmayı seviyorsun, para harcamadan önce düşünüyorsun. Sakin ama istikrarlı adımlar seni hedeflerine götürecek. Birikim yapmayı hayat tarzına çevirmişsin bile. En büyük rakibin: ani çıkan “hayat sürprizleri” olabilir ama onların bile üstesinden gelirsin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın