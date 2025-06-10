Birikim Yapamamanın Altında Yatan Neden Ne?

“Bu ay köşeye para atacağım!” dedin, 2. günün sonunda simit alırken bile kart çektin. Peki gerçekten neden birikim yapamıyorsun?

Belki farkında değilsin ama bazı alışkanlıklar, bazı düşünce tarzları seni sürekli ‘şimdi değil, sonra’ tuzağına çekiyor.

Bu testte sana aynayı tutuyoruz: Hem eğleneceksin hem de belki ‘para neden beni sevmiyor?’ sorusunun cevabını bulacaksın. Hazırsan birlikte birikim yapamamanın nedeninin öğrenelim!