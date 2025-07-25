Birikim Ne Zaman Yapılır? 40 Yaşından Sonra Birikime Başlamak Çok mu Geç?
Yaşın ilerlemesi birikim yapmaya engel değil, dolayısıyla endişelenmenize gerek yok! Yani birikim yapmaya 40 yaşından sonra da başlasanız geç kalmış sayılmazsınız. Aksine gelir artışı, iş deneyimi ya da finansal bakış açısının netleşmesi gibi durumlara bağlı olarak çeşitli avantajlar bile elde edebilirsiniz. Çünkü 40 yaşından sonra yapılan birikimler, erken yaşlara kıyasla çok daha bilinçli gerçekleşir. Ancak bu süreçte “geç kaldım” hissiyle değil, doğru bir planlama yaparak ilerlemek önemli!
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Ekonomik konularda 40 yaşın getirdiği tecrübe avantajından yararlanın.
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Bütçeleme yaparak acil durum fonu oluşturun.
Borçlarınızı azaltmaya odaklanın.
Yatırım araçlarını bilinçli seçin.
Disiplinli para biriktirme alışkanlığı edinin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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