Birikim Ne Zaman Yapılır? 40 Yaşından Sonra Birikime Başlamak Çok mu Geç?

Pek çok uzmana göre birikimleri tek bir yatırım aracında değerlendirmek doğru değildir. Bu nedenle birikimleri mevduat, yatırım fonları, hisse senetleri, tahvil ya da B tipi fonlar gibi farklı yatırım araçları arasında dengeli şekilde dağıtmanız gerekir. Böylece risk ve getiri dengesini sağlayabilir, olası kur dalgalanmalarına karşı kendinizi güvence altına alırsınız. Özellikle 40 yaşı geçmiş bireyler bu konuda çok daha bilinçli olduklarından, yatırım araçları daha akıllıca tercih edilebilir. Çünkü bu yaştan sonra emeklilik, çocuk eğitimi ya da sağlık gibi hedefler çok daha açık haldedir.