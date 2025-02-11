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Biri En İyi Kahve Makinesi Hangisi mi Dedi? Küçük Ev Aletlerinin En Yüksek Puanlıları

etiket Biri En İyi Kahve Makinesi Hangisi mi Dedi? Küçük Ev Aletlerinin En Yüksek Puanlıları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 13:32

Kahve tutkunlarından mutfak meraklılarına kadar herkesin evinde vazgeçilmez olan küçük ev aletleri, hayatımızı kolaylaştıran ve keyiflendiren unsurlar. Peki, bu dünyada en çok sevilenler hangileri? Kullanıcı yorumları ve puanlamalarıyla belirlenen en yüksek yıldızlı 12 küçük ev aletini keşfetmeye hazır mısınız?

Bu içerik 09.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Philips 5400 Serisi LatteGo EP5447/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi

1. Philips 5400 Serisi LatteGo EP5447/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Sabah uyandığınızda mis gibi kahve kokusuyla güne başlamak gibisi yok! Bu makineyle tek tuşla 12 farklı kahve çeşidini hazırlayabilirsiniz. LatteGo sistemi sayesinde süt köpüğü de tam istediğiniz gibi olacak. Kahve tutkunları için ideal bir seçim!

Teknik Özellikler:

  • Tip: Tam otomatik espresso makinesi

  • Kahve Çeşitleri: Espresso, lungo, cappuccino, latte macchiato, americano, flat white, cortado, ristretto, café au lait, sıcak su

  • Süt Sistemi: LatteGo (süt haznesi ve köpürtücü)

  • Kullanıcı Profilleri: 4 kullanıcı profili

  • Ekran: Dokunmatik renkli TFT ekran

  • Öğütme Sistemi: Seramik disk öğütücü

  • Su Tankı Kapasitesi: 1.8 litre

  • Çekirdek Haznesi Kapasitesi: 275 gram

  • Pompa Basıncı: 15 bar

  • Temizlik: Otomatik temizleme programı ve çıkarılabilir parçalar

  • Diğer Özellikler: Sıcak su fonksiyonu, demleme ünitesi temizliği, kireç temizleme uyarısı, enerji tasarrufu modu

Philips LatteGo EP5447/90

2. Arzum AR1032 Shake’N Take Kişisel Blender - Siyah

2. Arzum AR1032 Shake’N Take Kişisel Blender - Siyah

Yanında taşı, tazeliği yakala!

Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz? Spor salonunda, ofiste veya seyahatte... Nerede olursanız olun, bu blender ile taze smoothie'lerinizi yanınızda taşıyabilirsiniz. Şık siyah tasarımı ve pratik kullanımıyla hayatınızı kolaylaştıracak!

Teknik Özellikler:

  • Güç: 300 W

  • Kapasite: 570 ml ve 400 ml (2 adet BPA içermeyen tritan karıştırma şişesi)

  • Bıçak Malzemesi: Paslanmaz çelik

  • Gövde Malzemesi: Plastik

  • Renk: Siyah

  • Kullanım: Tek tuşla kolay kullanım

  • Taşıma: Şişelere kolayca takılabilen içme kapağı

  • Temizlik: Kolayca sökülüp temizlenebilir parçalar

  • Diğer Özellikler: Buz kırma özelliği

Arzum AR1032 Shake’N Take Kişisel Blender - Siyah

3. Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser Yellow

3. Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser Yellow

Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser ile mutfakta harikalar yaratmaya hazır olun! Bu şık sarı mikser, güçlü motoru ve geniş kapasitesiyle tüm hamur işlerinizi kolaylaştıracak. Kekler, kurabiyeler, ekmekler... Hayalinizdeki tüm tarifleri bu mikserle gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

Teknik Özellikler:

  • Güç: 1500 W

  • Kapasite: 5 Litre paslanmaz çelik kase

  • Hız Kademesi: 6 kademeli hız ayarı ve pulse fonksiyonu

  • Renk: Sarı

  • Malzeme: Döküm alüminyum gövde

  • Aparatlar: Hamur yoğurma kancası, çırpma teli, karıştırma spatulası

  • Diğer Özellikler: Kaymaz taban, sıçrama önleyici kapak

Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser Yellow

4. Tefal Toast Expert Inox 1800 W Tost Makinesi

4. Tefal Toast Expert Inox 1800 W Tost Makinesi

Kahvaltıların ve atıştırmalıkların vazgeçilmezi olan tostlar, bu makineyle artık çok daha lezzetli! Tefal Toast Expert ile hızlı ve kolay bir şekilde mükemmel tostlar hazırlayabilirsiniz. Şık inox tasarımıyla mutfağınıza da çok yakışacak.

Teknik Özellikler:

  • Güç: 1800 W

  • Plaka Malzemesi: Yapışmaz kaplama

  • Termostat Ayarı: Var

  • Yağ Toplama Tepsisi: Var

  • Renk: Inox

  • Diğer Özellikler: Dikey saklama, kolay temizleme

Tefal Toast Expert Inox 1800 W Tost Makinesi

5. Philips S5887/10 Islak-Kuru Tıraş Makinesi

5. Philips S5887/10 Islak-Kuru Tıraş Makinesi

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için Philips S5887/10 yanınızda! Islak veya kuru tıraş imkanı sunan bu makine, cildinize nazik davranırken etkili bir tıraş sağlar. Şarjlı kullanımı ve ergonomik tasarımıyla da çok kullanışlı.

Teknik Özellikler:

  • Tıraş Sistemi: ComfortCut bıçak sistemi

  • Islak/Kuru Kullanım: Evet

  • Şarj Süresi: 1 saat

  • Çalışma Süresi: 60 dakika

  • Renk: Mavi/Siyah

  • Diğer Özellikler: 3D döner başlıklar, hassas ciltler için uygun

Philips S5887/10 Islak-Kuru Tıraş Makinesi

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6. Xiaomi Hepa Alerjik Filtreli Çift Teknolojili Premium Donanımlı Akıllı Hava Temizleyici

6. Xiaomi Hepa Alerjik Filtreli Çift Teknolojili Premium Donanımlı Akıllı Hava Temizleyici

Evde temiz ve sağlıklı hava solumak için bu akıllı hava temizleyiciye ihtiyacınız var! Hepa filtresi sayesinde alerjenleri ve diğer zararlı partikülleri temizler. Akıllı telefonunuzla kontrol edebilir, gerçek zamanlı hava kalitesini takip edebilirsiniz. Üstelik yanında hediye lambader ile birlikte!

Teknik Özellikler:

  • Kapsama Alanı: 104 m²

  • Filtreleme: HEPA filtre

  • Özellikler: Akıllı kontrol, gerçek zamanlı hava kalitesi izleme, alerjen giderme

  • Renk: Beyaz

Xiaomi Hepa Alerjik Filtreli Çift Teknolojili Premium Donanımlı Akıllı Hava Temizleyici

7. Karaca Mastermaid Power Multifunctional 10 in 1 Galaxy Grey Gıda Hazırlama Seti

7. Karaca Mastermaid Power Multifunctional 10 in 1 Galaxy Grey Gıda Hazırlama Seti

Mutfaktaki yardımcınız olacak bu setle, yemek hazırlama işini keyifli hale getirin! 10 farklı fonksiyonuyla doğrama, dilimleme, rendeleme, karıştırma gibi birçok işlemi kolayca yapabilirsiniz. Şık gri rengiyle mutfağınıza çok yakışacak.

Teknik Özellikler:

  • Güç: 1000 W

  • Fonksiyonlar: Doğrama, dilimleme, rendeleme, karıştırma, çırpma, öğütme, vb. (10 farklı fonksiyon)

  • Renk: Gri

  • Malzeme: Paslanmaz çelik bıçaklar ve aksesuarlar

Karaca Mastermaid Power Multifunctional 10 in 1 Galaxy Grey Gıda Hazırlama Seti

8. Philips Azur GC4909/60 3000 W Buharlı Ütü

8. Philips Azur GC4909/60 3000 W Buharlı Ütü

Kırışıklıklara son veren bu buharlı ütüyle, giysilerinizi kolayca ütüleyebilirsiniz! 3000 W gücü ve güçlü buharıyla en inatçı kırışıklıkları bile açar. Şık tasarımı ve ergonomik kullanımıyla ütü yapmak artık daha keyifli.

Teknik Özellikler:

  • Güç: 3000 W

  • Buhar Gücü: 55 g/dk sürekli buhar, 230 g/dk şok buhar

  • Taban Malzemesi: SteamGlide

  • Özellikler: Kireç önleyici, otomatik kapanma, damlama önleyici

  • Renk: Mavi/Beyaz

Philips Azur GC4909/60 3000 W Buharlı Ütü

9. Homend Royaltea 1709H Konuşan Çay Makinesi

9. Homend Royaltea 1709H Konuşan Çay Makinesi

Çay keyfinize keyif katacak bu konuşan çay makinesiyle, demleme işlemini kolaylaştırın! Dokunmatik bazası ve farklı demleme seçenekleriyle tam istediğiniz gibi çay demleyebilirsiniz. Üstelik konuşma özelliği sayesinde sizi bilgilendirir!

Teknik Özellikler:

  • Güç: 1800 W

  • Kapasite: 1.7 litre su ısıtıcısı, 0.8 litre demlik

  • Özellikler: Konuşma özelliği, dokunmatik kontrol paneli, sıcak tutma fonksiyonu, otomatik kapanma

  • Renk: Inox/Siyah

Homend Royaltea 1709H Konuşan Çay Makinesi

10. Philips Daily Collection HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi

10. Philips Daily Collection HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi

Sabah kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak bu ekmek kızartma makinesiyle, tam istediğiniz kıvamda kızarmış ekmekler hazırlamak artık çok kolay! Şık tasarımı ve pratik kullanımıyla mutfağınıza renk katacak.

Teknik Özellikler:

  • Güç: 830 W

  • Yuva Sayısı: 2

  • Kızarma Ayarı: 7 farklı kızarma seviyesi

  • Özellikler: Ekmek dilimlerini ortalama, otomatik kapanma, buz çözme fonksiyonu

  • Renk: Beyaz

Philips Daily Collection HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi

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11. Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge -Beyaz

11. Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge -Beyaz

Ev işlerine son verin, keyfinize bakın!

Yoğun bir günün ardından evin temizliğiyle uğraşmak yerine, Roborock Q7 Max'i çalıştırın ve arkanıza yaslanın! Bu akıllı robot süpürge, güçlü emiş gücü ve akıllı navigasyonuyla evinizin her köşesini kusursuz bir şekilde temizler. Üstelik beyaz rengiyle de evinize şıklık katacak.

Teknik Özellikler:

  • Emiş Gücü: 4200 Pa

  • Navigasyon: PreciSense LiDAR navigasyon

  • Haritalama: Çok katlı haritalama

  • Süpürme ve Mop Fonksiyonu: Evet (aynı anda hem süpürme hem de mop yapabilir)

  • Toz Haznesi Kapasitesi: 470 ml

  • Su Haznesi Kapasitesi: 350 ml

  • Pil Ömrü: 3 saate kadar

  • Kontrol: Mobil uygulama (Roborock uygulaması)

  • Renk: Beyaz

  • Diğer Özellikler: Halı algılama, otomatik şarj, sesli kontrol (Alexa ve Google Assistant)

Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge -Beyaz

12. Techfit Tf1002 Dijital Hassas Led Ekran Mutfak Terazisi 5 Kg - Inox

12. Techfit Tf1002 Dijital Hassas Led Ekran Mutfak Terazisi 5 Kg - Inox

Tariflerinizde tam isabet sağlamak için mutfağınızda olması gereken bir ürün! Bu hassas terazi ile en küçük ölçümleri bile kolayca yapabilirsiniz. Şık inox tasarımıyla mutfağınıza modern bir hava katarken, LED ekranı sayesinde de okuma kolaylığı sağlar.

Teknik Özellikler:

  • Kapasite: 5 kg

  • Hassasiyet: 1 gram

  • Ekran: Dijital LED ekran

  • Malzeme: Paslanmaz çelik

  • Ölçü Birimleri: Gram, ons, mililitre, pound

  • Özellikler: Dara alma fonksiyonu, otomatik kapanma

  • Renk: Inox

Techfit Tf1002 Dijital Hassas Led Ekran Mutfak Terazisi 5 Kg - Inox

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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