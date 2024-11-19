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Biri Çocuğun Üstün Yararı mı Dedi? Eğitim ve Siyaset Arasındaki İnce Çizgi

etiket Biri Çocuğun Üstün Yararı mı Dedi? Eğitim ve Siyaset Arasındaki İnce Çizgi

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 08:01

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşanan tartışmalar, eğitimde önceliklerin nasıl belirlendiği konusunda, eğitimi dert edinen herkes gibi beni de düşündürdü. Milletvekilleri, okullarda dağıtılmayan kumanyaları gündeme getirirken, Millî Eğitim Bakanı'nın eleştirileri konser bütçelerine yönelikti. Bu suçlamalar, çocukların eğitim hakkının gerçekten göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

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Eğitim siyasi çekişmelerin gölgesinde!

Eğitim siyasi çekişmelerin gölgesinde!

Türkiye’de eğitim sistemi, yıllardır maddi imkânsızlıklar ve yetersizliklerle mücadele ediyor. Okulların fiziksel koşullarından, ders materyallerinin eksikliğine ve öğretmenlerin zorlu çalışma şartlarına kadar birçok sorunla karşı karşıyayız. Eğitimde asıl mesele, bu sorunların çözülmesi ve çocukların kaliteli bir eğitim almasını sağlamak olmalı. Çünkü eğitim, siyaset üstü bir meseledir ve çocukların üstün yararını gözeten politikalarla ele alınmalıdır.

Siyasi çekişmelerin eğitim üzerindeki somut etkileri:

Son tartışmalar, siyasi çekişmelerin eğitim alanındaki temel sorunları gölgede bıraktığını bir kez daha gösterdi. Bu tür tartışmalar, eğitim bütçelerinin nasıl belirlendiğini etkiliyor ve bu da eğitim kalitesinin düşmesine neden oluyor. Bu durum, eğitimin temel meselelerinin gündeme taşınmasını ve toplumun gerçek sorunlara odaklanmasını engelliyor. Peki, çocuğun üstün yararı nerede kaldı?

Kumanya dağıtımı, sorunların yüzeyinde kalan bir mesele

Kumanya dağıtımı, sorunların yüzeyinde kalan bir mesele

Fotoğraf: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (MEB)

Kumanya dağıtımı meselesi, eğitimin çok daha derin ve kapsamlı sorunlarının sadece yüzeyde kalan bir kısmı. Sağlıklı beslenmeye erişim, kaliteli eğitim, psikososyal destek hizmetleri gibi temel ihtiyaçlar, çocukların üstün yararını ön planda tutan ilkeler gerektiriyor. Bu konular, çocukların eğitimde fırsat eşitliği ve refahı açısından hayati öneme sahip, ancak siyasi çekişmelerin gündeminde yeterince yer bulamıyor.

Bütçe tartışmaları mı çocuğun üstün yararı için somut adımlar mı?

Her yıl yinelenen bütçe tartışmaları, eğitimin kalitesine dair acil ihtiyaçları ertelemek anlamına geliyor ve yapısal sorunları çözmüyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklar, siyasi malzeme haline getirilmemeli. Eğitimdeki sorunlar, ancak çocukların eğitimine ve refahına en büyük payın ayrılmasıyla çözülebilir. Bu anlayış benimsenmediği takdirde, bu ve benzeri tartışmalar, öğrencilerin eğitim hakkından çalınan bir yıl daha anlamına gelecek.

Bu arada biri çocuğun üstün yararı mı demişti?

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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