Biri Çocuğun Üstün Yararı mı Dedi? Eğitim ve Siyaset Arasındaki İnce Çizgi

Fotoğraf: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (MEB)

Kumanya dağıtımı meselesi, eğitimin çok daha derin ve kapsamlı sorunlarının sadece yüzeyde kalan bir kısmı. Sağlıklı beslenmeye erişim, kaliteli eğitim, psikososyal destek hizmetleri gibi temel ihtiyaçlar, çocukların üstün yararını ön planda tutan ilkeler gerektiriyor. Bu konular, çocukların eğitimde fırsat eşitliği ve refahı açısından hayati öneme sahip, ancak siyasi çekişmelerin gündeminde yeterince yer bulamıyor.

Bütçe tartışmaları mı çocuğun üstün yararı için somut adımlar mı?

Her yıl yinelenen bütçe tartışmaları, eğitimin kalitesine dair acil ihtiyaçları ertelemek anlamına geliyor ve yapısal sorunları çözmüyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklar, siyasi malzeme haline getirilmemeli. Eğitimdeki sorunlar, ancak çocukların eğitimine ve refahına en büyük payın ayrılmasıyla çözülebilir. Bu anlayış benimsenmediği takdirde, bu ve benzeri tartışmalar, öğrencilerin eğitim hakkından çalınan bir yıl daha anlamına gelecek.

Bu arada biri çocuğun üstün yararı mı demişti?

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