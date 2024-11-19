Biri Çocuğun Üstün Yararı mı Dedi? Eğitim ve Siyaset Arasındaki İnce Çizgi
Biri Çocuğun Üstün Yararı mı Dedi? Eğitim ve Siyaset Arasındaki İnce Çizgi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşanan tartışmalar, eğitimde önceliklerin nasıl belirlendiği konusunda, eğitimi dert edinen herkes gibi beni de düşündürdü. Milletvekilleri, okullarda dağıtılmayan kumanyaları gündeme getirirken, Millî Eğitim Bakanı'nın eleştirileri konser bütçelerine yönelikti. Bu suçlamalar, çocukların eğitim hakkının gerçekten göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğitim siyasi çekişmelerin gölgesinde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kumanya dağıtımı, sorunların yüzeyinde kalan bir mesele
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam