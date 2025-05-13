Birbiriyle Sık Karıştırılan İki Terim: Milli Gelir ve Kişi Başı Gelir Arasındaki Fark Neyi Gösterir

Milli gelir, ülkenin bir yıl içinde ürettiği tüm mal ve hizmetlerden elde ettiği toplam kazanç. Yani Türkiye olarak hep birlikte ne kazandık, ne ürettik, kim ne sattı, kim ne yaptı, hepsi toplanır ve bu büyük rakama ulaşılır. Devletin, şirketlerin, vatandaşın… Kimin eli değmişse dahil edilir. Bu gelir; tarım, sanayi, hizmet sektörü gibi alanlardan gelir.

Düşün, ülkece hep birlikte dev bir kazan kaynatıyoruz. Bu kazanda ürettiğimiz her şeyin parasal değeri toplanıyor ve o da milli gelir oluyor.