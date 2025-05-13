Birbiriyle Sık Karıştırılan İki Terim: Milli Gelir ve Kişi Başı Gelir Arasındaki Fark Neyi Gösterir
'Ekonomi büyüyor' dediklerinde sen de şöyle bir durup 'Eee, ben neden hâlâ ay sonunu zor getiriyorum?' diyenlerden misin? Haklısın. Çünkü bazen haberlerde gördüğümüz devasa rakamlarla, cüzdanımızdaki gerçekler pek uyuşmuyor. Kafamızda da hemen şu soru beliriyor: 'Bu ülke nasıl büyüyor da ben küçülüyorum?' İşte burada iki önemli kavram devreye giriyor: Milli gelir ve kişi başı gelir. İkisi de kulağa oldukça havalı geliyor ama aslında anlatmak istedikleri farklı şeyler. Ve evet, bu fark senin hayatını birebir etkiliyor.
Hadi bakalım!
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Önce büyük resme bakalım: Milli gelir nedir, ne işe yarar?
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Tamam da bu koca kazandan bize ne kadar düşüyor?
“Kişi başı gelir arttı” demek, herkes zenginleşti anlamına mı gelir?
Bir pastayla örnek verelim, daha kolay otursun:
Peki neden bu iki terim hep karıştırılıyor?
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Örnekle gidelim:
Milli gelir neden önemli, kişi başı gelir neden daha kişisel?
Son zamanlarda kişi başı gelir neden bu kadar konuşuluyor?
İkisinin de artması neden önemli?
Sonuç: Aynı pastadan mı bahsediyoruz? Evet. Ama biri pastanın büyüklüğüne, diğeri dilimin büyüklüğüne bakıyor.
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