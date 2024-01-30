Biraz da Kültürlenelim: Dünyanın Dört Bir Yanındaki Fazlasıyla İlgi Çekici 10 Seks Müzesi

Vajina müzesi olur da penis müzesi olmaz mı? Adından da anlaşıldığı gibi bu müzede erkek cinselliği ve penisle ilgili birçok şey öğrenebilirsiniz. Müzede penisin evrimi, biyolojik ve kültürel anlamı birçok sanat eseri üzerinden anlatılıyor.