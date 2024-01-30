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Biraz da Kültürlenelim: Dünyanın Dört Bir Yanındaki Fazlasıyla İlgi Çekici 10 Seks Müzesi

etiket Biraz da Kültürlenelim: Dünyanın Dört Bir Yanındaki Fazlasıyla İlgi Çekici 10 Seks Müzesi

Sally Bloom
Sally Bloom - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 23:46

Dünyanın dört bir yanındaki dikkat çekici seks müzeleri günde binlerce ziyaretçiye ulaşıyor. Seks müzelerinde cinselliğin kültürlerdeki yerini, geçmişten günümüze fantezileri, seks oyuncaklarını ve daha birçoğunu keşfedebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanından ünlü seks müzelerini sizler için derledik, bir sonraki yurt dışı tatilinizde aklınızda olsun!

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1. Red Light Secrets: Museum of Prostitution - Amsterdam

1. Red Light Secrets: Museum of Prostitution - Amsterdam

Amsterdam'daki meşhur Red Light bölgesini hiç duydunuz mu? Amsterdam şehrinin meşhur genelev ve seks işçilerinin yer aldığı bölgenin tarihini anlatan bu müzeyi mutlaka ziyaret etmelisiniz. Bu müze sayesinde seks işçilerinin hikayelerini keşfedebilirsiniz.

2. Museum of Sex - New York City

2. Museum of Sex - New York City

New York'ta bulunan seks müzesinde sadece insanların değil, birçok canlı türünün cinsel yaşamı ve cinsel anatomisi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca içeride sayısız çeşitte cinsel oyuncak görebilir, geçmişten günümüze pornografiyle ilgili bilgi edinebilirsiniz.

3. Erotic Museum - Barcelona

3. Erotic Museum - Barcelona

İspanya'nın ilk seks müzesi olan Erotik Museum tarihi bir otelin içerisinde yer alıyor. Müzede geçmişten günümüze cinsellik ve pornografiyi keşfedebilir, İspanyol halkının cinsel yaşamını öğrenebilirsiniz.

4. Seks Makineleri Müzesi - Prag

4. Seks Makineleri Müzesi - Prag

Bu müzede seks makineleri ve seks oyuncaklarıyla ilgili hayal edemeyeceğiniz çeşitte şey görebilirsiniz! Müzede tarihi seks oyuncaklarını görebilir, seks makinelerinin günümüze kadarki yolculuğuna tanık olabilirsiniz.

5. Vajina Müzesi - Londra

5. Vajina Müzesi - Londra

Bu müze Londra'ya giderseniz seyahat listenize mutlaka eklemeniz gereken yerlerden! 2019 yılında açılan vajina müzesi kadın cinselliğiyle ilgili doğru bilinen yanlışları öğretmek ve insanları bu konuda aydınlatmak amacıyla kurulmuş. Müze hem cinsellik tarihi hem aktivizm hem de anatomi konusunda bilgi sahibi olabileceğiniz bir yer.

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6. Aşk Müzesi - Seul

6. Aşk Müzesi - Seul

Güney Kore'de yer alan bu aşk müzesini mutlaka ziyaret etmelisiniz! Cinsel organlar ve seks pozisyonları temalı bir çok resim ve heykeli bu müzede bulabilirsiniz.

7. Erotik Miras Müzesi - Las Vegas

7. Erotik Miras Müzesi - Las Vegas

Kaliforniya'da yer alan Erotik Miras Müzesi fotoğraftan da anlayacağınız gibi Las Vegas'ın ışıltılı mekanlarından bir tanesi. 2008 yılında açılan müze cinsel ifade özgürlüğü ve cinsellik eğitimi gibi konular ışığında açılmış. Cinselliğin tarihteki yolculuğu hakkında bilgi almak isteyenlerin mutlaka keşfetmesi gereken müzelerden bir tanesi. Amerika'ya yolunuz düşerse mutlaka gitmelisiniz!

8. İzlanda Penis Müzesi - Reykjavik

8. İzlanda Penis Müzesi - Reykjavik

Vajina müzesi olur da penis müzesi olmaz mı? Adından da anlaşıldığı gibi bu müzede erkek cinselliği ve penisle ilgili birçok şey öğrenebilirsiniz. Müzede penisin evrimi, biyolojik ve kültürel anlamı birçok sanat eseri üzerinden anlatılıyor.

9. Erotizm Müzesi - Paris

9. Erotizm Müzesi - Paris

Bu listede Aşk şehri Paris'i görmesek olmazdı değil mi? Antikacı Alan Plumey ve Fransızca öğretmeni Jo Khalifa'nın erotik sanat koleksiyonlarından oluşan müzede dünyanın birçok yerinden erotizm temalı sanat eserleri yer alıyor.

10. Antik Vibratör Müzesi - San Francisco

10. Antik Vibratör Müzesi - San Francisco

San Francisco, ABD'de yer alan bu müzede hayal edemeyeceğiniz kadar çok çeşitte vibratör bulabilirsiniz. Yüzyıllar öncesinde bile insanlar vibratör kullanıyormuş, inanılmaz değil mi?

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