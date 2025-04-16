Biraz da Acı Gerçekler: İlişkinin Toksik Olup Olmadığını Anlamanın 12 Yolu
Toksik ilişki görünce hızlıca oradan uzaklaşmak gerekiyor. Peki bir ilişkinin toksik olup olmadığını nasıl anlayabilirsin? Bu rehber tam olarak toksik ilişkiyi anlama rehberi! Toksik ilişkiyi anlamanın yollarını öğrenmeye hazırsan hadi başlıyoruz!
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1. Sürekli eleştirilmek
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2. Aşağılandığını hissetmek
3. Kontrol edilmeye çalışıldığını hissetmek
4. Manipüle edilmek
5. Duygusal olarak ihmal edilmek
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6. Sürekli kavga etmek
7. Kendini ilişki içinde yalnız hissetmek
8. Özgüveninin azaldığını hissetmek
9. Arkadaşlarından ve ailenden uzaklaşmak
10. İlgi alanlarını ve hobilerini kaybetmek
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11. Sürekli gergin ve stresli olmak
12. İlişki hakkında sürekli endişelenmek
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