Biraz da Acı Gerçekler: İlişkinin Toksik Olup Olmadığını Anlamanın 12 Yolu

Partnerin nerede olduğunu, kimle görüştüğünü veya ne yaptığını sürekli olarak kontrol etmeye çalışıyor mu? Bu senin özgürlüğünü kısıtlamaktır ve toksik bir davranıştır. Kontrol edilmek, bağımsızlığını kaybetmene ve kendin olmaktan uzaklaşmana neden olur.