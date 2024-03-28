Bir Zikir Senfonisi

Tabiattaki bütün varlıkların devamlı tekrarlanan hareketlerini gözlemlerken, içindeki zikrin temposuna kendimi kaptırıyorum. Denizin kıyıya delice çarpan dalgalarında sessiz bir “Allah” sesi duyar gibi oluyorum. Dalgaların her ritmik hareketi bir zikir gibi.

Adımlarımın ritmine uydurduğum nefesim ya da nefesime uydurduğum adımlarıma yönlendiriyorum farkındalığımı. Ciğerlerim her nefeste “Al” diye dolarken “Lah” diye boşalıyor.

“Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O'nu tesbih eder. O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz, onların tesbihini anlamazsınız.” – İsrâ Suresi 17:44

Aklıma gelen bu ayet sınırlı anlayışımızla onu algılayamayacağımızı ifade etse dalgaların çarptığı kayaların verdikleri yanıtı duyar gibiyim: “Al-lah”. Sanki bir senkronizasyon var diye geçiriyorum gönlümden. Gönül demişken, geçtiğimiz günlerde tıp doktoru olan eşime sorduğum soru aklıma geliveriyor yürürken. Kalbin ritmine tıbbın ne ad verdiğini sormuştum eşime. Kalbin iki ritimle attığını anlatmıştı bana. Biri “sistol”, diğeriyse “diastole”. Biz fark etmesek de sağlıklı bir insan nabzı dakikada 80 defa atıyor. Ve tasavvuf anlayışına göre kalp, her atışında “Al-lah” zikrini tekrarlıyor. Yani kalbimiz bu zikirle atıp duruyor. Tıpkı kıyıya çarpan dalgalar gibi…

En uzun zikri düşündüğümde ise aklıma güzel gezegenimiz geliyor. Kendi etrafında dönüşünü 24 saatte tamamlayan dünyanın “Al-lah” zikrinin uzun bir versiyonu olduğuna ikna oluyorum. Üstelik güneş etrafında tam bir yılda dönüyor. Yani, en uzun “Allah” zikri dünyamıza ait. Güneşin ve etrafında dönen gezegenlerin değişen dönüş sürelerini düşünüyorum sonra. Onların da dönüşlerinin her tekrarlanışı bir zikri oluşturuyor.

Kafamı kaldırıp gökyüzünde uçan kuşları izliyorum, kanatlarına takılmış zikirmatikler var sanki. Kanatlarını her çırpışlarında “Al-lah” diye süzülüyor gibiler. Bu zikirden aldıkları hazla biraz daha uzak menzile süzülmelerini izlemek bana huzur veriyor. Kuşların zikirden kanatları var.

Havadaki moleküllerin titreşmesi ve sürekli git-gel hareketi yapmalarıyla oluşan ses dalgaları, saniyede 32 ila 16 bin titreşim yaparak insanlar için duyulur bir hal alırlar. Bu tekrarlanan titreşim “Allah” isminin zikri olduğunu düşündürüyor bana. Elektro manyetik dalgalarda da öyle. Peki ya, gözümüzle dış dünyayı görmemizi sağlayan ışık fotonları? Onlar çok daha yüksek, çok daha kısa dalga boylarına sahip değiller mi? Fotonlar saniyede trilyonlarca defa zikretmekteler.

Kainattaki her tekrarı bir zikir olarak tanımlıyorum. Sadece hareketle mi sınırlıdır bu zikir? Einstein’ın tanımıyla, maddenin enerjinin yani hareketin donmuş şekli olduğunu biliyoruz. Ben küçülsem, küçülsem maddenin temel zerreleri olan atomlar aleminde gezintiye çıksam, bir madde parçasının içine giriversem, kocaman bir dünya gibi atom molekülü tam karşımda bana göz kırpsa, molekülün yanından geçerken hayranlıkla görürüm ki aynısından bir tane, bir tane ve bir tane daha var. Bir tespihin taneleri gibi yan yana dizilmiş sayısız atom. O zaman, milyonlarca ve hatta milyarlarca defa tekrarlanan bu olay karşısında, maddeyi zikrin donmuş hali diye düşünmeye başlasam sanırım yanılmış olmam.