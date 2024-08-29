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Bir Yudum Almak Servet Ödemekle Eş Değer: Dünyanın En Pahalı 10 Alkolsüz İçeceği

etiket Bir Yudum Almak Servet Ödemekle Eş Değer: Dünyanın En Pahalı 10 Alkolsüz İçeceği

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 14:01

Bir içeceğe en fazla ne kadar para verirsiniz? Bu içerikteki alkolsüz içeriklerin fiyatlarını duyunca ufak çaplı bir şok yaşayabilirsiniz. O halde buyurun... 👇

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10. Kopi Luwak Kahvesi - Endonezya

10. Kopi Luwak Kahvesi - Endonezya

Kopi Luwak, dünyanın en pahalı kahvelerinden biridir. Kopi Luwak Kahvesi, kahve çekirdeklerinin palmiye misk kedisi tarafından yenilip, dışkı yoluyla atılmasından sonra toplanmasıyla elde ediliyor. Bu kahvenin özelliği biraz mide bulandırıcı olsa da meraklısı çok! Endonezya'nın kahve çiftliklerinde üretilen bu kahvenin fiyatı ise 100 ila 600 dolar arasında değişiyor.

9. Fillico Jewelry Water - Japonya

9. Fillico Jewelry Water - Japonya

Japonya'da üretilen Fillico Jewelry Water, sadece bir su değil, aynı zamanda bir mücevher! Her bir şişe, değerli taşlar ve altın kaplamalarla süslenmiş olup, tamamen el işçiliği ile hazırlanıyor. 219 dolarlık fiyat etiketiyle, bu suyu içmek adeta bir mücevher kutusunu açmak gibi!

8. Kona Nigari Su - Japonya

8. Kona Nigari Su - Japonya

Japonya'nın Kona Nigari suyu, okyanusun derinliklerinden çıkarılan minerallerle zenginleştirilmiş bir su olarak biliniyor. Şişesi tam 402 dolara satılan bu su, içeriğindeki yüksek mineral yoğunluğu sayesinde sağlık açısından pek çok fayda sunuyor. Fiyatına değer diyorsanız aynı zamanda, stres azaltıcı etkisi olduğu iddia edilen bu su, özellikle Japonya'da sağlık bilincine sahip kişiler arasında oldukça popüler.

7. Aurora Elixirs - İtalya

7. Aurora Elixirs - İtalya

Aurora Elixirs, İtalya'da üretilen dünyanın en pahalı şurubu. Bu özel şurup, 500 ml'lik şişesiyle 800 dolara satılıyor! İçeriğinde İtalyan Alplerinden elde edilen nadir bitkiler ve baharatlar bulunuyor. Aynı zamanda bu şurup, özellikle lüks kokteyllerde kullanılıyor. Ayrıca, sağlık açısından pek çok faydası olduğu iddia ediliyor.

6. Nolet's Reserve Gin - Hollanda

6. Nolet's Reserve Gin - Hollanda

Hollanda'da üretilen Nolet's Reserve Gin, dünyanın en pahalı alkolsüz içeceklerinden biri! İçeriğindeki değerli bitkiler ve baharatlarla zenginleştirilmiş, altın kaplama bir şişede sunulan bu cinin 700 ml'lik bir şişesi 700 dolara satılıyor! Özel günlerde ve lüks partilerde tercih edilen bu içecek, tat profili açısından ise oldukça karmaşık ve zengin.

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5. Tieguanyin Çayı - Çin

5. Tieguanyin Çayı - Çin

Alt tarafı bir çay, ne kadar pahalı olabilir ki? Tieguanyin, Çin'in en ünlü ve pahalı oolong çaylarından biri. Bu çayın üretimi, oldukça zahmetli ve özel bir süreç gerektiriyor. Çay yaprakları, bahar aylarında toplanıp geleneksel yöntemlerle işleniyor. Bir kilogram Tieguanyin çayının fiyatı, 3.000 dolara kadar çıkabiliyor!

4. Salvatore's Legacy - Londra, İngiltere

4. Salvatore's Legacy - Londra, İngiltere

Londra'daki The Playboy Club'da sunulan Salvatore's Legacy, 5.500 dolarlık fiyat etiketiyle dünyanın en pahalı kokteyllerinden biri. İçeriğinde, çok eski tarihlerden kalma aromalar bulunan bu içeceği yudumlamak, adeta tarih içinde bir yolculuğa çıkmak gibi! .

3. Diamond Martini - New York, ABD

3. Diamond Martini - New York, ABD

New York'taki Algonquin Hotel'de sunulan Diamond Martini, içerisine gerçek bir elmas yerleştirilerek servis edilen lüks bir içecek. Bu martini, 10.000 dolarlık fiyat etiketiyle dünyanın en pahalı alkolsüz kokteyllerinden biri! Bu fiyata şaşırmayın çünkü bu içecek, adeta bir statü sembolü olarak görülüyor.

2. Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani Su - Fransa

2. Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani Su - Fransa

İsminin uzunluğu ne kadar pahalı olduğunu kanıtlıyor. Dünyanın en pahalı suyu olarak bilinen Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani, 750 ml'lik şişesiyle tam 60.000 dolara satılıyor. Bu su, Fransa'da bulunan doğal kaynaklardan elde ediliyor ve altın kaplama bir şişede sunuluyor. İçerisindeki suyun kalitesi ve şişenin lüks tasarımı, fiyatının bu kadar yüksek olmasının nedenlerinden biri. Yani bu su, bir anlamda lüks göstergesi diyebiliriz.

1. Beverly Hills 9OH2O - Los Angeles

1. Beverly Hills 9OH2O - Los Angeles

Beverly Hills 9OH2O, dünyanın en lüks ve pahalı suyu olarak kabul ediliyor. Tam tamına 100.000 dolarlık fiyat etiketiyle; elmas kaplı şişesi ve içinde altın tozu bulunan bu su, gerçek anlamda bir prestij simgesi! Beverly Hills'den elde edilen kaynak suyu, özel bir filtrasyon sürecinden geçirilerek şişeleniyor. Bu suyu içmek, adeta bir mücevher yudumlamak gibi! Ne diyelim, afiyet olsun...

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