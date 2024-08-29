Bir Yudum Almak Servet Ödemekle Eş Değer: Dünyanın En Pahalı 10 Alkolsüz İçeceği

İsminin uzunluğu ne kadar pahalı olduğunu kanıtlıyor. Dünyanın en pahalı suyu olarak bilinen Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani, 750 ml'lik şişesiyle tam 60.000 dolara satılıyor. Bu su, Fransa'da bulunan doğal kaynaklardan elde ediliyor ve altın kaplama bir şişede sunuluyor. İçerisindeki suyun kalitesi ve şişenin lüks tasarımı, fiyatının bu kadar yüksek olmasının nedenlerinden biri. Yani bu su, bir anlamda lüks göstergesi diyebiliriz.