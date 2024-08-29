Bir Yudum Almak Servet Ödemekle Eş Değer: Dünyanın En Pahalı 10 Alkolsüz İçeceği
Bir Yudum Almak Servet Ödemekle Eş Değer: Dünyanın En Pahalı 10 Alkolsüz İçeceği
Bir içeceğe en fazla ne kadar para verirsiniz? Bu içerikteki alkolsüz içeriklerin fiyatlarını duyunca ufak çaplı bir şok yaşayabilirsiniz. O halde buyurun... 👇
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10. Kopi Luwak Kahvesi - Endonezya
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9. Fillico Jewelry Water - Japonya
8. Kona Nigari Su - Japonya
7. Aurora Elixirs - İtalya
6. Nolet's Reserve Gin - Hollanda
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