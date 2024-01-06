Bir Yıllık Aranın Ardından Kortlara Dönen Rafael Nadal'ın Efsanevi Kariyerinde Yolculuğa Çıkıyoruz
Bir Yıllık Aranın Ardından Kortlara Dönen Rafael Nadal'ın Efsanevi Kariyerinde Yolculuğa Çıkıyoruz
Avustralya'nın Brisbane şehri o gün bir efsaneyi ağırlamaya hazırlanıyordu.
Oynanacak olan maç ATP Brisbane turnuvasının ilk tur maçı olsa da, maça gösterilen ilgi bir Grand Slam finali kıvamındaydı.
Bu ilginin sebebi ise tenisin unutulmaz şampiyonlarından Rafael Nadal'ın bir yıl aradan sonra yeniden kortlara dönmesiydi.
Avustralya seyircilerini yeniden galibiyetle selamlayan Nadal, tenisi seven herkese de duygulu anlar yaşattı.
Bu içeriğimizde Nadal'ın bir efsaneye dönüşmesini sağlayan muhteşem kariyerinin özel sayfalarında dolaşacağız.
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Bir sporcu düşünün ki 20 koca yıldır en yüksek seviyede oynamaya devam etsin. Kimimizin çocukluğunu, kimimizin gençliğini onunla birlikte geçirmesini sağlasın. Ünlü İspanyol Tenisçi Rafael Nadal'dan bahsediyoruz.
Haziran ayında 38 yaşını dolduracak olan İspanyol raket, 2003 yılından beri profesyonel turda mücadele ediyor.
"Toprağın Kralı" olarak tüm dünyada nam salan Rafael Nadal, dört Grand Slam turnuvasından birisi olan, Fransa'da düzenlenen Roland Garros'u tam 14 defa kazanmayı başardı.
2000'li yıllarda Roger Federer ile büyük bir rekabet içine giren Nadal, daha sonra Novak Djokovic'in de katılmasıyla "muhteşem üçlü" olarak tenis dünyasının zirvesinde yer aldı.
2023 yılı geldiğinde hem yaşının etkisiyle form düşüklüğü yaşayan hem de sakatlıklardan yakasını kurtaramayan İspanyol raket, turnuvalara katılmama kararı verdi.
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2024 yılının ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'a katılacağı açıklanan Nadal, bu turnuva öncesi gerçekleşen Brisbane turnuvasında bir yıl aradan sonra Kortlara çıktı.
Rafael Nadal'ın bu sezon göstereceği performans, 2025 sezonunda oynamaya devam edip etmeyeceğini de belirleyecek.
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