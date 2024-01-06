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Bir Yıllık Aranın Ardından Kortlara Dönen Rafael Nadal'ın Efsanevi Kariyerinde Yolculuğa Çıkıyoruz

Bir Yıllık Aranın Ardından Kortlara Dönen Rafael Nadal'ın Efsanevi Kariyerinde Yolculuğa Çıkıyoruz

Avustralya
Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 08:46

Avustralya'nın Brisbane şehri o gün bir efsaneyi ağırlamaya hazırlanıyordu.

Oynanacak olan maç ATP Brisbane turnuvasının ilk tur maçı olsa da, maça gösterilen ilgi bir Grand Slam finali kıvamındaydı.

Bu ilginin sebebi ise tenisin unutulmaz şampiyonlarından Rafael Nadal'ın bir yıl aradan sonra yeniden kortlara dönmesiydi.

Avustralya seyircilerini yeniden galibiyetle selamlayan Nadal, tenisi seven herkese de duygulu anlar yaşattı.

Bu içeriğimizde Nadal'ın bir efsaneye dönüşmesini sağlayan muhteşem kariyerinin özel sayfalarında dolaşacağız.

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Bir sporcu düşünün ki 20 koca yıldır en yüksek seviyede oynamaya devam etsin. Kimimizin çocukluğunu, kimimizin gençliğini onunla birlikte geçirmesini sağlasın. Ünlü İspanyol Tenisçi Rafael Nadal'dan bahsediyoruz.

Bir sporcu düşünün ki 20 koca yıldır en yüksek seviyede oynamaya devam etsin. Kimimizin çocukluğunu, kimimizin gençliğini onunla birlikte geçirmesini sağlasın. Ünlü İspanyol Tenisçi Rafael Nadal'dan bahsediyoruz.

Yaşadığı sakatlık ve yorgunluklardan dolayı 2023 sezonunda kortlarda göremediğimiz Nadal, 2024 yılının ilk turnuvasında Avustralya'da ATP Brisbane'de bir yıl aradan sonra yeniden kortlara çıktı.

Avustralya seyircisinin büyük bir özlemle bağrına bastığı usta raket, henüz tam formunda olmasa da Dominic Thiem'i 7-5, 6-1'lik setlerin sonunda 2-0 yenmeyi başardı. 

Kendisini izlemeye gelenlere hala ayakta ve güçlü olduğunu ispatladı.

Haziran ayında 38 yaşını dolduracak olan İspanyol raket, 2003 yılından beri profesyonel turda mücadele ediyor.

Haziran ayında 38 yaşını dolduracak olan İspanyol raket, 2003 yılından beri profesyonel turda mücadele ediyor.

İlk olarak 17 yaşında oynadığı 2003 Monte Carlo Master Series turnuvasıyla dikkat çekti. Bu turnuvanın ardından da dur durak bilmeyen başarılarla dolu bir kariyerin sahibi oldu. Tenis takip etmeyen insanların bile ismine aşina olduğu yıldız oyuncu, 20 yıllık profesyonel kariyerinde dile kolay tam 92 kere şampiyonluk yaşadı. 

Nadal'ı efsane yapan asıl performansı ise toprak kortlardaki rakipsizliğiydi.

"Toprağın Kralı" olarak tüm dünyada nam salan Rafael Nadal, dört Grand Slam turnuvasından birisi olan, Fransa'da düzenlenen Roland Garros'u tam 14 defa kazanmayı başardı.

"Toprağın Kralı" olarak tüm dünyada nam salan Rafael Nadal, dört Grand Slam turnuvasından birisi olan, Fransa'da düzenlenen Roland Garros'u tam 14 defa kazanmayı başardı.

Bu alanda erişilmesi çok güç bir rekorun da sahibi oldu İspanyol raket. Oyun tekniği ile toprak kortta bambaşka bir hava yakalamayı ve çok uzun süre yenilmez kalmayı başardı.

Onun dışında hiçbir tenisçi bir turnuvayı bu kadar uzun süre domine edemedi.

Rafael Nadal'ın tenisi bıraktıktan sonra bile uzun yıllar 'Toprağın Kralı' sıfatını koruması bekleniyor.

2000'li yıllarda Roger Federer ile büyük bir rekabet içine giren Nadal, daha sonra Novak Djokovic'in de katılmasıyla "muhteşem üçlü" olarak tenis dünyasının zirvesinde yer aldı.

2000'li yıllarda Roger Federer ile büyük bir rekabet içine giren Nadal, daha sonra Novak Djokovic'in de katılmasıyla "muhteşem üçlü" olarak tenis dünyasının zirvesinde yer aldı.

Teniste 'Big Three' olarak nam salan Federer-Nadal-Djokovic üçlüsü, yıllar boyunca neredeyse tüm şampiyonluklara ambargo koydular.

2020'li yıllar geldiğinde Federer emekli olmuş, Nadal ve Djokovic de 30'lu yaşlarına gelmişlerdi.

Buna rağmen Djokovic ve Nadal, tenis dünyasındaki hakimiyetlerini sürdürdü.

Ta ki 2023 yılına kadar.

2023 yılı geldiğinde hem yaşının etkisiyle form düşüklüğü yaşayan hem de sakatlıklardan yakasını kurtaramayan İspanyol raket, turnuvalara katılmama kararı verdi.

2023 yılı geldiğinde hem yaşının etkisiyle form düşüklüğü yaşayan hem de sakatlıklardan yakasını kurtaramayan İspanyol raket, turnuvalara katılmama kararı verdi.

Herkes Nadal'ın geri dönüp dönmeyeceğini tartışırken yıldız oyuncu 2024 sezonunu da oynamak istediğini, emekli olup olmamaya ondan sonra karar vereceğini, yalnız 2024'ün son sezonu olduğunu tahmin ettiğini ifade etti.

Federer'in ardından Nadal'ın da emeklilik sinyali vermesi tenis severleri hüzne boğdu.

Ancak yıldız raketin söyleyecek son bir sözü daha vardı.

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2024 yılının ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'a katılacağı açıklanan Nadal, bu turnuva öncesi gerçekleşen Brisbane turnuvasında bir yıl aradan sonra Kortlara çıktı.

2024 yılının ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'a katılacağı açıklanan Nadal, bu turnuva öncesi gerçekleşen Brisbane turnuvasında bir yıl aradan sonra Kortlara çıktı.

Büyük bir seyirci desteğini arkasına alan Nadal, eski günlerinden sahneler canlandırdı. Kararlılığı ve hırsıyla hala bir şampiyon olduğunu herkese ispatladı.

Maçı kazanarak ikinci tura yükselen Nadal'ın bu turnuvada ne kadar ileri gideceği henüz bilinmiyor.

Lakin sporseverler kendisini önümüzdeki haftalarda Avustralya Açık'ta izleme imkanı bulacak.

Ancak asıl merak edilen performansı ise Mayıs ayında tartışmasız kralı olduğu Roland Garros'ta neler yapacağı.

Rafael Nadal'ın bu sezon göstereceği performans, 2025 sezonunda oynamaya devam edip etmeyeceğini de belirleyecek.

Rafael Nadal'ın bu sezon göstereceği performans, 2025 sezonunda oynamaya devam edip etmeyeceğini de belirleyecek.

Performansını kendisi görmek isteyen usta raketin büyük turnuvalarda eski başarılarından uzak kalması durumunda sonraki sene emekliye ayrılacağı tahmin ediliyor.

Seneye veya bir sonraki sene, kaçınılmaz son mutlaka gelecek ve Nadal kortlara veda edecek.

Asla değişmeyecek olan ise tüm spor tutkunlarının ağızlarında bıraktığı güzel tadın daha çok uzun seneler yok olmayacak olması.

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