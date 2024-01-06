Bir Yıllık Aranın Ardından Kortlara Dönen Rafael Nadal'ın Efsanevi Kariyerinde Yolculuğa Çıkıyoruz

Bu alanda erişilmesi çok güç bir rekorun da sahibi oldu İspanyol raket. Oyun tekniği ile toprak kortta bambaşka bir hava yakalamayı ve çok uzun süre yenilmez kalmayı başardı.

Onun dışında hiçbir tenisçi bir turnuvayı bu kadar uzun süre domine edemedi.

Rafael Nadal'ın tenisi bıraktıktan sonra bile uzun yıllar 'Toprağın Kralı' sıfatını koruması bekleniyor.