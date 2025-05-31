Bir Yıldız Seç Hangi Konuda Şansın Dönecek Söyleyelim!
Bazı anlar vardır ki evren senden yana döner… Peki, senin için o an ne zaman ve hangi alanda gelecek? Tek yapman gereken bir yıldız seçmek! Seçtiğin yıldız, şansının nerede parlayacağını fısıldayacak: Aşk mı, para mı, kariyer mi yoksa bambaşka bir sürpriz mi? Hadi, kader seni bekliyor! ✨
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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